Actores, futbolistas, músicos... los famosos internacionales que han muerto a causa del coronavirus

Como ya hiciéramos con los famosos españoles que han fallecido a causa del coronavirus, también en esta lista rendimos homenaje a aquellas figuras internacionales de muy diversos ámbitos que han perdido la vida por complicaciones derivadas de la Covid-19.

Empezamos, tal y como acabamos el anterior reportaje, recordando que hay fallecimientos que se han dado en estas fechas que pueden no estar ligados o derivados a la pandemia, como es el caso del actor de Slumdog Millionaire o Jurassic World Irrfan Khan, la actriz de Lolita de Kubrick, Shirley Douglas, el dibujante Albert Uderzo, uno de los creadores de Astérix y Obélix, el compositor Krzysztof Penderecki, con reconocidas obras como El exorcista y El resplandor, o el exjugador y comentarista Michael Robinson.

También como en el artículo precedente comenzamos por el mundo de la cultura, dado que ha sido a nivel mundial uno de los más afectados, habida cuenta de la cantidad de fallecimientos de intérpretes, músicos y personalidades relacionadas con otras facetas artísticas.

Interpretación

En el terreno de la actuación, comenzamos con Lee Fierro, actriz de Tiburón, que nos dejaba a los 91 años de edad a principios de abril, pocos días después de que otro ilustre veterano que trabajó en Star Wars, Indiana Jones y El señor de los anillos, Andrew Jack, muriese a los 76.

La trilogía de Peter Jackson también ha visto a otro de sus actores fenecer a causa del Covid-19. Se trata de Bruce Allpress, quien disparase aquella famosa flecha en la batalla del Abismo de Helm (y que acompañó al Hércules de Kevin Sorbo), que moría a los 89 años.

A finales de marzo dejaba consternado a Hollywood el fallecimiento a los 69 años deMark Blum, actor de Cocodrilo Dundee, Frasier y Buscando a Susan desesperadamente. Por aquellas fechas también fallecía la actriz británica de El grito de la muerteHilary Heath.

A primeros de abril nos dejaban dos actores superlativos en papeles secundarios: por un ladoAllen Garfield, quien hasta sus 80 años podía decir que había trabajado con Francis Ford Coppola, Robert Redford o Billy Wilder; y Jay Benedict, a los 68 años, y célebre por sus papeles en Aliens y El caballero oscuro: la leyenda renace

Desde Francia, además, era importante reseñar el fallecimiento de Philippe Nahon, actor de referencia en la filmografía de Gaspar Noé y que también trabajó en El odio o Alta tensión. También en el país galo ha muerto la cineasta de origen antillano Sarah Maldoror, que contó la liberación de África.

Oficios del cine

Steven Spielberg quedaba desolado a mediados del mes pasado al enterarse de la muerte a los 77 años del cinco veces nominado al Oscar Allen Daviau, director de fotografía de E.T.: El extraterrestre, El imperio del sol, El color púrpura o Indiana Jones y el templo maldito.

A los 87 años dejaba este mundo Joel Rogosin, productor veterano, tres veces nominado a los premios Emmy, y conocido por estar detrás de éxitos como El virginiano o Magnum. Mucho más joven, a los 52 años, fallecía Matteo de Cosmo, director artístico de series The Punisher o Luke Cage.

Ann Sullivan, animadora vinculada toda su carrera a Walt Disney Animation Studios, formando parte de los equipos de La sirenita o El rey león, fallecía a los 91 años. Otro ilustrador y diseñador,el argentino Juan Giménez, también dibujante de cómics, que colaboró con su trabajo en films de culto como Heavy Metal y El caballero del dragón, moría en Mendoza, su ciudad natal, a los 77.

Es importante reseñar a Charles Gregory Ross, un muy respetado peluquero hollywoodiense y activista por los derechos raciales, también nominado a los Emmy, al que recordaron en sus redes Ava DuVernay, Tyler Perry, Lee Daniels, Viola Davis, Taraji P. Henson, Kerry Washington u Octavia Spencer.

Música

Empezamos este terreno, uniendo el anterior campo y este, conAdam Schlesinger, bajista del grupo Fountains of Wayne y autor del éxito That Thing You Do!, que la película The Wonders de Tom Hanks popularizó y le llevó a ser nominado al Oscar y al Globo de Oro.

Y de un hit saltamos a otro:Alan Merrill, líder de la banda Arrows y coautor del famoso canción I Love Rock N' Roll, falleció a los 69 años por complicaciones derivadas a causa del coronavirus. Mismas causas que el ganador de dos Grammy John Prime, cantautor de folk y country.

También un Grammy y también cantautor de música country era Joe Diffie, que perdía la vida a los 81 años. Una semana después perdía la vida el productor musical Hal Willner, ligado de forma sempiterna al Saturday Night Live, y también a figuras como Leonard Cohen, Lou Reed o el grupo T.Rex.

Fuera de la música anglosajona, sin lugar a dudas hay que resaltar al mítico Christophe y su aún coreada por miles de personas Aline, fallecido a los 74 años a mediados del mes pasado. Hace solo unas horas, sin embargo, se conocía la muerte del cantante y compositor mexicano Óscar Chávez a los 85 años.

También recientemente, y a sus cortos 35 años, dejaba este mundo el rapero neoyorquino Fred The Godson, quien padecía asma y que había sido hospitalizado a comienzos de abril. Sin embargo, si hay una rama musical afectada por el coronavirus, esa es el jazz.

Más de un disco o grabación histórica podrían haber hecho si se hubieran reunido todos los fallecidos del mundo del jazz: Manu Dibango, patriarca del jazz africano; el virtuoso de la trompeta Wallace Roney; el ilustre guitarrista John Bucky Pizzarelli; el bajista de The Soft Boys, Matthew Seligman; el saxofonista y protagonista de la era cool del jazz Lee Konitz; el referente del free-jazz al bajo y contrabajo Henry Grimes; el saxo Giuseppi Logan; y, por supuesto, por último, el emblemático pianista y patriarca de Nueva Orleans, Ellis Marsalis.

Literatura y dramaturgia

En el ámbito literario, en el Hospital Central de Asturias, comunidad donde residía, perdía la vida el escritor chileno, autor del célebre libro de relatos Un viejo que leía novelas de amor, Luis Sepúlveda, ingresado desde febrero. Asimismo, la escritora y guionista checa Milena Jelinek fallecía a los 84 años el 15 de abril.

Otro dramaturgo, Terrence McNally, galardonado con el premio Tony y conocido por obras como Love! Valour! Compassion! (¡Valor, amor y compasión!) y Master Class, así como los musicales Ragtime y Kiss of the Spider Woman (El beso de la mujer araña), era víctima de complicaciones derivadas del coronavirus con 81 años.

Wynn Handman, reputado productor teatral y maestro de actores como Robert De Niro, Richard Gere, Michael Douglas, Dustin Hoffman, Mia Farrow, Christopher Walken, Alec Baldwin o Denzel Washington también fallecía debido al Covid-19 a los 97 años.

Del teatro, pero alejados del modelo anglosajón, encontramos a un sudamericano muy admirado en nuestro país, el argentino Marcos Mundstock, comediante del grupo humorístico Les Luthiers, que fallecía a los 77 años hace apenas una semana.

Por su parte, en Japón lloran la muerte de Ken Shimura, afamado humorista y presentador de televisión, al que comparaban con Jerry Lewis y Robin Williams, y que fallecía en Tokio a los 70 años. También la presentadora de la CBS Maria Mercader, de 54 años, perdía la vida en Nueva York.

Por último,la periodista Patricia Bosworth, quien se hizo famosa por sus biografías llenas de detalles -también fue actriz en su juventud- de Marlon Brando, Montgomery Clift, Jane Fonda o la reconocida fotógrafa Diane Arbus, perdía la vida a los 86 años.

Deportes

Empezando por el deporte rey en nuestro país, en el fútbol internacional varios son los nombres que desgraciadamente hay que nombrar, empezando porPape Diouf, jugador senegalés, mítico agente de deportistas como Drogba e histórico presidente del Olympique de Marsella entre 2005 y 2009.

Entre los jugadores, Norman Hunter, exdefensor del Leeds United y que formó parte de la selección de Inglaterra que conquistó la Copa del Mundo de 1966, murió a mediados de abril a los 76 años. Asimismo, a los 79 años nos dejaba Dave Bacuzzi, quien jugó en las filas del Arsenal, del Manchester City y del Reading.

Pasamos al atletismo, donde es menester mentar cómo Italia se visitó de luto tras la muerte del corredor Donato Sabia, campeón de Europa de 800 metros y dos veces finalista en Juegos Olímpicos. También del país transalpino era el mítico boxeador Angelo Rottoli, fallecido a los 61 años.

En el béisbol norteamericano igualmente han sido necesarios los crespones negros por la muerte del zurdo Steve Dalkowski, el lanzador "más rápido" de la historia, a los 80 años. También la NFL, de fútbol americano, ha querido recordar a Tom Dempsey, expateador que pese a nacer sin el dedo gordo del pie conectó un histórico gol de campo de 63 yardas.

Activistas y otras profesiones

Por último, hay que destacar a otras personalidades que en sus campos fueron todo un referente a nivel mundial, como Nashom Wooden, histórica drag queen, activista LGTB y miembro del grupo de música electrónica The Ones, que fallecía a los 50 años. También perdía la vida el corredor de bolsa, filántropo y abogado a favor de las causas del colectivo, Robby Browne.

En el mundo de la arquitectura es necesario reseñar a Vittorio Gregotti, el famoso responsable del rediseño tanto del Estadio como del Anillo Olímpico de Barcelona para los Juegos Olímpicos de 1992 que falleció a los 92 años. Michael Sorkin, otro arquitecto muy vinculado al urbanismo de Nueva York, fallecía a los 71 años.

En el mundo de la moda, Sergio Rossi, gran zapatero de lujo italiano, fallecía a los 85 años en un hospital de Cesena (Italia). Por su parte, la diseñadora dominicana Jenny Polanco, que llegó a ser toda una referencia en el país caribeño, nos dejaba a los 62 años de edad.

Para acabar, el cocinero especializado en la cocina francesa, italiana e india Floyd Cardoz, ganador de Top Chef Masters, falleció en Nueva Jersey; la arqueóloga estadounidense del período clásico Iris Love, descubridora del Templo de Afrodita de Cnido (en la costa turca del Mar Egeo) y tataranieta del fundador de la saga Guggenheim, perdía la vida a los 86 años; el aristócrata británico (y excéntrico) Alexander Thynn, marqués de Bath; y finalmente Sergio Onofre Jarpa, ministro del Interior chileno durante la dictadura de Augusto Pinochet y sobre quien pesaba una orden de captura internacional desde 1999 por las violaciones de los derechos humanos en aquel período negro.