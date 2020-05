Pablo Casado asegura que el Gobierno "Ha tirado la toalla y ya no descarta el rescate de la UE"

Pablo Casado, ha hecho referencia, tras la reunión que ha mantenido junto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida a la organizaciones patronales, Hostelería España y Hostelería Madrid con motivo del Día Internacional del Trabajo, que el gobierno ha reconocido "una debacle económica sin precedentes".

El líder del PP hacía referencia a la comparecencia de las ministras Calviño y Montero, que han presentado el Plan de Estabilidad económica para hacer frente a la crisis del Covid-19 anunciando una caída del PIB del 9,2% y que la tasa del paro suba al 19% en 2020 por la crisis del coronavirus.

El Gobierno reconoce hoy una debacle económica sin precedentes, incluso si su previsión no fuera falsa como el último déficit. Ha tirado la toalla y ya no descarta el rescate de la UE, pero oculta el déficit del próximo año y la subida fiscal y los recortes sociales que supondría pic.twitter.com/iRUMShcHBd — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 1, 2020

Casado también ha criticado las palabras de este viernes de la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las explicó que con el plan de transición para recuperar la actividad "no se impone nada a nadie". Y subrayó: "El que no se sienta cómodo, que no abra".

Y en respuesta, ha dicho: "A los que no puedan abrir tendrán las ayudas de los gobiernos del Partido Popular".

Casado ha exigido al Gobierno que permita a los ayuntamientos utilizar los más de 28.000 millones de superávit, que se puedan bajar los impuestos de actividades económicas, IBI y tasa de residuos y hacer más fácil la recuperación económica.

Además, ha denunciado que en España hay 9 millones de personas "que quieren trabajar y no pueden", así como que el Gobierno no está dando las prestaciones prometidas a 4 millones de familias que están acogidas a un ERTE y llevan desde el 31 de marzo sin recibir ningún ingreso.