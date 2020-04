Casado exige a Sánchez que pida "perdón" y le acusa de intentar "arruinar España"

El PP sigue manteniendo una oposición extremadamente dura al Gobierno por la crisis del coronavirus con un ojo puesto en Vox. Este jueves, su líder, Pablo Casado, volvió a acusar al Ejecutivo de haber desoído todas las recomendaciones para tomar medidas antes de la expansión del virus en España, y criticó además las medidas económicas puestas en marcha para combatir sus consecuencias asegurando que acabarán por "arruinar España".

Casado intervino en el Congreso justo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiese a la Cámara sus votos para ratificar la segunda prórroga del estado de alarma hasta el próximo 26 de abril. El PP, confirmó su líder, apoyará esta prórroga. Pero lo hará entre un mar de críticas a un Gobierno al que Casado acusó de mentir y de ser el responsable de que la pandemia haya afectado más a España que a otros países europeos.

"Esta ha sido la crónica de una pandemia anunciada, advertida desde hace tres meses por la Organización Mundial de la Salud (OMS)", sostuvo Casado, que recuperó varias citas ofrecidas en los meses de enero y febrero por el Gobierno restando importancia a una enfermedad que por entonces no era una pandemia y no había tenido especial incidencia en España. En este sentido, no faltó la ya habitual crítica a que el Gobierno permitiera las manifestaciones del 8 de marzo.

"¿De verdad mantiene que ha hecho todo bien, que no tiene nada de lo que arrepentirse? ¿No va a pedir perdón a nadie?", preguntó retóricamente Casado apenas unos minutos después de que Sánchez admitiera que el Ejecutivo "seguro que ha hecho muchas cosas mal". "Casi no queda un medio internacional que no haya criticado su imprevisión", porque "esta crisis no es simétrica", sino que ha afectado a los países en función de la gestión de sus gobiernos, sostuvo el líder del PP. "Se agradecería un poco de sensibilidad", le pidió a Sánchez.

La falta de material sanitario

Casado dedicó buena parte de su intervención a criticar la falta de material sanitario que sufren muchos de los profesionales de servicios esenciales, entre ellos los propios sanitarios, que están -dijo- en "condiciones lamentables". "España es el país con más fallecidos por millón de habitantes" y "somos el primer país en contagios de profesionales sanitarios, casi 20.000", enumeró. "Demasiados de estos superhéroes han tenido que usar bolsas de basura y gafas de buceo para protegerse porque no les llega el material", y eso, señaló Casado, es un "terrible drama nacional".

Para el líder del PP, esa solo es una muestra de la incapacidad para hacer frente a la crisis del coronavirus por parte del Gobierno, al que acusó de escudarse en los científicos a la hora de adoptar medidas. "Usted justifica sus decisiones en un comité de expertos del que nada conocemos", criticó Casado. Así que, anunció, el PP pedirá "las actas de esas reuniones". "Y sabremos si hubo solo ocultación de datos o también negligencia".

"En esta crisis está funcionando mejor lo que no depende de usted", zanjó Casado, no sin antes poner en duda las "cifras oficiales" de contagios y fallecidos proporcionadas por el Gobierno, a quien exigió que aclare "si es verdad que el número real de víctimas podría duplicar" el que se está ofreciendo por parte de las autoridades.

Un Gobierno que sigue "el plan económico" de Podemos

Y si la reacción del Gobierno a la emergencia sanitaria está siendo, para Casado, nefasta, más criticable aún es a su juicio la respuesta a la crisis económica derivada del coronavirus. "A pesar de todo, seguimos apoyando al Gobierno para salvar vidas, pero no para arruinar España", espetó el líder del PP a Sánchez, a quien acusó de estar rendido al "plan económico de su vicepresidente" Pablo Iglesias contra "la libertad económica".

Para Casado, el Gobierno tampoco está "sabiendo gestionar" la crisis económica. La receta del líder del PP, como recordó en la tribuna, pasa por bajar impuestos al "sector privado". "Le recuerdo que los servicios públicos se pagan con los impuestos del sector privado, y hay que evitar desde el Estado que quiebre", sostuvo Casado, que acusó a Sánchez de "cargar a los empleadores con los costes de la pandemia" siguiendo "el programa económico de Podemos".