El consumo de harina, snacks y cerveza se disparan por la tendencia Masterchef, Netflix y las quedadas virtuales

La crisis por la pandemia de coronavirus en España, y el confinamiento de la población decretado por el Gobierno, obviamente ha cambiado nuestra forma de consumir alimentos en casa.

La consultora Nielsen, en un informe que adelanta 20minutos.es, ha detectado tres tendencias principales: un auge del momento 'Masterchef', para preparar tartas, pan artesanal y pasteles; un consumo en 'streaming' en el que se consume masivamente palomitas, frutos secos salados y snacks mientras se ven películas en plataformas de suscripción como Netflix, Amazon Prime, Movistar+ o HBO; y la tendencia de las 'quedadas virtuales' con amigos o familiares, en las que se bebe vino, cerveza, vermú y, en menor medida, bebidas espirituosas.

En febrero, compras reactivas y masivas por la preocupación inicial

La crisis del coronavirus, según el informe de Nielsen, empezó a tener un impacto significativo en la cesta de la compra a partir de la semana 9 (la última de febrero) con un incremento en las ventas de más del 8%, crecimiento que se repitió en la semana siguiente (la 10, la primera de marzo). "Fueron compras reactivas de salud conforme nuestro grado de preocupación se incrementaba para gestionar la situación que se venía encima", según explica Esther Rivera, experta en consumo de Nielsen.

Supermercado vacio en Santiago de Compostela. EUROPA PRESS

Mediados de marzo: estado de alarma y 'la cesta búnker'

En cambio, la segunda semana de marzo (semana 11) supuso un punto de inflexión por los sucesos en cadena que vivió nuestro país, como el cierre de los colegios y el decreto de estado de alarma, que obligaba a confinar a los 47 millones de españoles en sus hogares con salidas restringidas.

Esa semana las compras en el mercado de gran consumo alcanzaron un incremento del 71% respecto a la misma semana del año anterior, algo nunca visto debido al afán de abastecer los ciudadanos sus despensas, neveras y congeladores con una cesta llamada “de supervivencia o búnker” con productos básicos y de larga caducidad (legumbres, pastas, arroces, etc.), además de productos para la limpieza y el cuidado del hogar, explica Esther Rivera.

Tal fue la oleada de consumidores a los establecimientos, que durante esa semana se produjeron 21 millones de actos de compra adicionales, con un incremento en el ticket de compra de media del 24%.

Tercera y cuarta semanas de marzo, moderación

En cambio, en las dos últimas semanas auditadas (tercera y cuarta semana de marzo) los crecimientos se han moderado, pero aún así siguen en dobles dígitos, un 11,9% y un 16%, respectivamente.

Sección de panadería de un supermercado EUROPA PRESS - Archivo

Confinados, pero entretenidos

Darse un capricho en una cena, ver un nuevo estreno en una de las múltiples plataformas de streaming que tenemos contratadas, celebrar un cumpleaños, quedar virtualmente para tomar el vermut, cocinar en familia o llevar el 'juernes' en casa y tomar algo practicando el “tele” afterwork.

Los españoles reparten su ocio y entretenimiento en el hogar durante la semana, de tal modo que evitamos caer en el confinamiento social, reduciendo la cuarentena a algo físico pero sin desprendernos de nuestro ADN social.

Dos personas preparando un plato en una cocina. Werner Heiber / Pixabay

Esto nos ha deparado tres grandes momentos en nuestro cocooning forzado en casa, que se han convertido en tres grandes tendencias de consumo:

· “Manualidades en la cocina”, con un crecimiento de la repostería del 46% dispuestos a pasar un momento de ocio con las manos en la masa. Así, por ejemplo, las categorías que han experimentando un boom con el confinamiento (datos a semana 13, del 23 al 29 de marzo) son el papel horno (138%), levadura (+233%), azúcar y edulcorantes (+40%), mantequilla (+68%) y harina (+131%).

Consumo de televisión en los hogares durante el coronavirus. TV, mando. EUROPA PRESS

· “Consumo en streaming”, asociado a ver películas y series, toda vez que su consumo en horas ha crecido un 18%. Pasamos el 47% del tiempo a lo largo de la semana en confinamiento conectados a Internet, lo que supone más de tres días online a la semana. Es un 7% más de tiempo online que antes de la crisis del COVID-19.

Tres de cada cuatro españoles ven pelis y series en plataformas de suscripción tipo Netflix, Amazon Prime, Movistar+, HBO o la recién llegada Disney+ (que ya ve un 15% de usuarios y aterrizó en España en el mes de marzo).

Todo este consumo audiovisual tiene su eco en la alimentación y bebidas. Hay que crear todo un ambiente de cine en casa, de tal modo que crecen productos como: palomitas (+50%), frutos secos (+36%), snacks salados (+42%), pizzas refrigeradas y congeladas (+37%), aceitunas/encurtidos (+28%), tableta chocolates (+54%), gominolas y nubes (31%).

Quedada virtual de amigas. P. S.

· “Quedadas virtuales”, o cómo recrear el bar en casa, en tanto se incrementa en un 32% el consumo de bebidas alcohólicas de baja graduación (cerveza, vino, etc.)

Los españoles están trasladando las ocasiones de consumo fuera del hogar al hogar. Tomar la cerveza o el vino en compañía lo trasladamos al mundo virtual a través de aplicaciones móviles que permiten estas quedadas digitales.

¿Qué está pasando? Que si antes de esta crisis, las bebidas de baja graduación representaban el 43% del consumo dentro del hogar, ahora son el 70%.

Esto se traduce en preguntarnos en casa si nos apetece una copa de vino, una bebidas que antes de la crisis mostraba un crecimiento nulo (0%) y ahora crece el 31%.

Se traduce en crear el momento vermú, que crecía antes un 3% y ahora un 88%.

O la versión casera de irse de cañas, pues si antes la cerveza “con” crecía un 7%, ahora es un 36%. Y la “sin” en cambio crece un 5%, no viéndose beneficiada ya que no existe el riesgo de conducir (seguridad vial, carnet por puntos, etc.)

Y en alta graduación, el consumo en el hogar favorece a categorías como adultas, como el whisky (+19%) o los licores de sobremesa (+24%). Eso sí, el wkisky no es “on the rocks”, pues las ventas de hielo caen un 28%. No hay espacio suficiente en el congelador.