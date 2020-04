Arte, visibilidad y apoyo moral: nace el Covid Art Museum, el primer museo inspirado en la crisis del coronavirus

La crisis del coronavirus ha marcado un antes y un después en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Decimos adiós a todo aquello que implique traspasar las cuatro paredes que hacen de nuestro hogar -ahora más que nunca- un refugio. Y en medio de este deber imperioso de protegernos, nos las ingeniamos para convertir el tiempo en oro: mientras unos tachan tareas, se atreven con la cocina, charlan por videollamada o se empapan del catálogo de Netflix, otros crean. Porque sí, en tiempos de confinamiento, el arte persiste.

Y si no, que se lo digan a Irene Llorca, Emma Calvo y José Guerrero, tres creativos publicitarios de Barcelona que se han unido para dar vida al Covid Art Museum (CAM), el primer museo online que abre sus puertas en Instagram para exponer, sobre sus paredes virtuales, las obras que artistas de distintas partes del mundo han creado aprovechando el aislamiento por el Covid-19.

"Durante la cuarentena nos dimos cuenta de que muchos de nuestros conocidos expresaban lo que sentían a través del arte. Después vimos que otros artistas profesionales también se estaban inspirando en el coronavirus. Pensamos que sería interesante agrupar todas estas obras, por lo que creamos el perfil y empezamos a publicar", avanza Calvo a 20minutos por vía telefónica.

Una obra de @erik.joh sobre el Covid-19, expuesta en @CovidArtMuseum. @erik.joh

Pinceladas entre papel higiénico y mascarillas

Sin embargo, esta iniciativa no se limita únicamente a reunir ilustraciones, vídeos, fotografías, pinturas o animaciones. Busca un sentimiento de unión frente a un período complicado: "Queremos dar visibilidad a los artistas y ayudar a que la gente no se sienta sola", explica Llorca, y añade: "Nos llegan demasiadas noticias malas sobre el Covid-19. No recibimos tanta información sobre cómo se sienten las personas o cómo enfocan esta situación. Esto nos sirve para conectar con el público. Se acerca una crisis económica, debemos ayudarnos".

Entre las creaciones destacan el papel higiénico, las mascarillas o el jabón de manos, símbolos de una crisis que arrasa a nivel global. Por ello, el CAM incluye en su muro obras de varios rincones del mundo: "Todos nos reflejamos en lo que está ocurriendo. Las obras muestran sentimientos que todos compartimos. Si un español pinta un rollo de papel higiénico, un alemán lo entiende perfectamente", dice Guerrero, que da paso a Llorca: "El arte es universal", puntualiza la joven.

Un dibujo de @itstararooney, expuesto en el @CovidArtMuseum. @itstararooney

Historias para el futuro

Los organizadores cuentan que el proyecto ha generado una respuesta "positiva": "Cada día nos llegan entre 20 y 50 peticiones. La gente nos escribe para mandarnos sus obras, recomendarnos las de un amigo..." apunta Guerrero. En este sentido, Llorca asegura que se sienten "muy emocionados": "Nos llegan historias increíbles de superación. Por ejemplo, hoy nos ha contactado una pareja de videógrafos de Barcelona, uno de ellos tiene esclerosis múltiple", dice.

¿Qué sucederá con el CAM cuando termine la cuarentena? Sus creadores responden que el proyecto "no está cerrado" y que, de momento, "quedará como archivo": "En el futuro queremos que, cualquier persona que esté interesada en la pandemia, pueda acceder y entender cómo se expresa la gente ahora mismo. Además, nos gustaría digitalizar el proyecto", señala Calvo.

Para participar en el proyecto las obras pueden enviarse a la cuenta de Instagram@CovidArtMuseum a través de mensaje directo, publicando una imagen y 'etiquetando' a la cuenta o usando el hashtag #CovidArtMuseum. Todavía queda tiempo para dar rienda suelta a la imaginación e incorporar a este espacio las ideas que surjan del encierro. Incluso también para conseguir que una parte de nosotros transite, de alguna manera, fuera de nuestros hogares.