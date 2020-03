Estefanía de Mónaco se reúne con sus hijas por primera vez en años para pasar juntas la cuarentena por el coronavirus

El clan Grimaldi se muestra muy unido en plena crisis global del coronavirus. Tanto es así que Estefanía de Mónaco se ha reencontrado con sus hijas, Paulina Ducruet y Camille Gottlieb, para pasar juntas las semanas de cuarentena.

Así lo contó la hija mayor de Estefanía de Mónaco a Monaco Info: "Desde que me marché de Mónaco, no hemos estado tanto tiempo seguido juntas. Hemos pasado algunas semanas juntas en la misma ciudad, pero no bajo el mismo techo", explicó la joven, quien ha pasado los últimos años con un pie en Nueva York y otro París para dedicarse a su pasión: la moda.

Según Ducruet, la relación con su hermana y su madre es buena, ya que las tres saben respetar su espacio: "Intentamos no estar las unas encima de las otras, salvo a la hora de las comidas. Yo dibujo un montón y camino durante al menos una hora con mi perro, Sol", apuntó.

Por otro lado, la joven también opinó sobre el avance del Covid-19: "Siempre pensamos que no va a pasarnos a nosotros, y cuando le llega a alguien cercano de nuestra familia, nos damos cuenta de que no hay barreras. Que todo el mundo puede ser afectado. Esto nos hace ser conscientes de que es algo realmente serio y que no hay que tomárselo a la ligera", valoró.

En este sentido, Ducruet destacó que todos los días a las 19.00 horas las dos hermanas salen al balcón con la bandera del Principado para cantar su himno; y después vuelven a asomarse y para aplaudir y apoyar a los sanitarios que pelean para frenar la pandemia.