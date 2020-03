Tamara Gorro se convierte en Jennifer López durante la cuarentena: "Te disfrazas de ella y te crees diva"

Tamara Gorro no pasa por su mejor momento. La influencer anunció que su marido, Ezequiel Garay, había dado positivo por coronavirus, motivo por el que ambos se encuentran aislados en Valencia. Además, la tertuliana echa de menos a sus hijos, quienes le hacen falta durante los complicados días de cuarentena. Por ello, Gorro apuesta por aprovechar el tiempo en casa, incluso sumándose a divertidos Challenge para entretener a sus seguidores en las redes sociales.

La madrileña, de 33 años, publicó el pasado martes un vídeo en su perfil de Instagram que se desmarca de los contenidos que sube habitualmente a la plataforma. Y es que Gorro se enfundó en un elegante mono con flecos para imitar a Jennifer López mientras practicaba ejercicio con una de las canciones de la artista.

"Deporte en casa es practicar el Challenge de Jennifer López durante una hora hasta que te sale. Y cuando casi lo tienes, te disfrazas de ella y te crees diva. ¡Venga! Vamos a desconectar un poco y a intentar hacer el baile. ¿Os animáis?", se lee en el texto que acompaña a la grabación.

La vídeo registra más de 650.400 reproducciones en un día y supera los 67.000 'me gusta'. Además, se acerca a los 2.500 comentarios, en los que los seguidores de Gorro aplauden su forma de distraerse y su manera de imitar a la artista: "Todo lo haces bien, qué barbaridad", "con la que tienes encima y todavía sacas fuerzas, te admiro" o "no sabes la sonrisa que me acabas de sacar" son algunos de los mensajes de los usuarios.