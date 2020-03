Tamara Gorro, destrozada por no poder ver a sus hijos durante la cuarentena

Tamara Gorro no vive su mejor momento. La pasada semana, Ezequiel Garay, su marido, contaba que había dado positivo por coronavirus, motivo por el que se encuentra aislado en su casa de Valencia, donde convive con la modelo, quien, a su vez, lidia con la idea de no poder ver a sus hijos durante el estado de alarma.

Así lo confesó la tertuliana este lunes a través de una publicación en Instagram: "Tengo que reconocer, que por mucha positividad que tenga, cada segundo el corazón me llora por no verlos y, sobre todo, por no saber cuántos días pasarán hasta que lo vuelva a hacer", se lee al comienzo del texto.

"El mundo se cae cuando escucho: ‘mami, me quiero ir contigo, te echo de menos’. Jamás estuve tanto tiempo separada de mis niños. Necesito sus abrazos, sus besos, mimarles, dormirles, despertar junto a ellos", continúa, ya que los pequeños se encuentran actualmente en Madrid.

En este sentido, la influencer también publicó una serie de stories en la plataforma para desahogarse con sus seguidores: "Yo soy una tía superpositiva, mogollón. Siempre intento sacar de lo peor lo mejor. Ese texto que he puesto ahora... es muy heavy lo que estamos viviendo", explicó.

Además, Gorro destacó que sufre por la salud de sus abuelos frente al avance de un virus que se está "llevando vidas por delante": "Les entra tos y me entra pánico. Tengo miedo. Miedo a que se tengan que ir a un hospital y yo no pueda acompañarles. Seamos conscientes, joder", apuntó, visiblemente disgustada.