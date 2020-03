Un enfermero del Hospital Vall d'Hebron: "Si mayores de 85 años mueren en la UCI es que estaban en ella"

David Carbajales tiene 42 años y lleva 14 prestando servicio en una unidad tan compleja como la UCI de Quemados del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Atiende a 20minutos.es desde su domicilio en un día en el que no tiene turno de noche para relatarnos la situación del colectivo de enfermeros desde su posición de secretario de acción sindical de SATSE Catalunya y desde la primera línea sanitaria que está ejerciendo junto a sus compañeros de hospital, 2.900 de una plantilla total de 8.500.

Como trabajador de una UCI, ha vivido situaciones "inabarcables" en las que tras un accidente ingresan "50 personas al borde de la muerte".

Compañeros suyos han lidiado con el atentado de Hipercor o con el siniestro del camping Alfaques de Alcanar. Pero como situación sanitaria global, asegura que la crisis del coronavirus es lo peor que han vivido hasta la fecha.

Pero a pesar de las dificultades con las que se encuentran día a día, muchas, lanza a los lectores un mensaje de tranquilidad: ¨La gente se está comportando muy bien y está entendiendo la excepcionalidad de la situación. A los que les duele un pie ya saben que ahora les dolerá un mes o dos más".

Empezemos por desmontar ciertas informaciones que pueden intranquilizar a la población, ¿Es cierto que en las UCI se está escogiendo entre los pacientes con menos y más posibilidades de sobrevivir?

No nos consta. Pero lo que es verdad es que es lo que dicen los protocolos, por ejemplo, en caso de ataque terrorista. Si personas de 85 años para arriba están muriendo en una UCI es que han entrado en ella, es decir, que se les está atendiendo. Lo que también es cierto es que el coronavirus tiene una letalidad muy superior a la de una gripe. Nos han desinformado. Pensamos que era similar a una gripe o a un catarro y para cuando vimos que no ya era demasiado tarde...

¿El coronavirus no afecta a los niños?

De momento, tenemos algún caso...Hospitales como el del Mar de Barcelona están cerrando las zonas de partos e infantil y las están concentrando en Sant Joan de Déu, en Esplugues, que es enteramente infantil, al ser el del Mar un centro de referencia para infecciosos.

¿Les ha pillado de nuevas esta crisis a los sanitarios españoles?

No. Estamos formados y concienciados desde la irrupción del ébola, el SARS y la gripe A. Sabemos actuar desde entonces sin necesidad de esperar protocolos. Si nos hubiera pillado desprevenidos está crisis sanitaria estaría siendo todavía mucho peor. Con la gripe A también cayó enfermo mucho personal sanitario. De aquello aprendimos mucho.

"Muchos compañeros sin síntomas pero que están infectados sin saberlo van a trabajar y han sido o están siendo un vector de contagio en un lugar de altísimo riesgo como es un hospital o una UCI"

¿Los centros están aplicando las protecciones y los protocolos de manera homogénea?

Los protocolos son cambiantes y los decretos también. El problema es que vienen desde el Ministerio de Sanidad y esta variablidad los hace muy difíciles de entender y de seguir. Por eso desde los hospitales se toman diferentes medidas con unos mismos patrones de atención.

¿Hay desabastecimiento de material entre los profesionales?

Los centros disponen de estoc aunque no siempre el que nos gustaría. El material se está usando una vez por turno y se desecha. El problema con el que nos encontramos los enfermeros es si estamos protegidos o no ante el virus, si estamos actuando como vector de la enfermedad, porque llevamos 700 positivos en Cataluña con las pruebas hechas (en su mayoría leves y en aislamiento domiciliario) pero deben haber muchísimos más.

Muchos compañeros que no presentan síntomas pero que están infectados sin saberlo van a trabajar y han sido o están siendo un vector de contagio en un lugar de altísimo riesgo como es un hospital, e incluso en las UCIs.

¿Qué les parece la movilización de estudiantes y retirados?

En Cataluña no se ha contratado a estudiantes pero sí a personal jubilado. Y es muy chocante porque son un colectivo de riesgo por edad (el Govern ha hecho un llamamiento a 1.600 profesionales retirados de menos de 70 años para reincorporarse al servicio). En cambio, no se está permitiendo actuar a personal que no tiene el título convalidado en España (en su mayoría latinoamericanos) y en otras regiones se contrata por decreto a estudiantes a los que después se les deja solos trabajando, sin supervisión. Lo que queda claro ahora es que durante los últimos 40 años, la clase política se ha dedicado a dinamitar la sanidad y ahora se está viendo más.

"Nos han desinformado. Pensamos que era similar a una gripe o a un catarro y para cuando vimos que no ya era demasiado tarde..."



Díganos buenas medidas que se estén tomando.

Por parte de las direcciones de los centros se está pasando a turnos de 12 horas que garantizan solo dos cambios de turno al día y únicamente dos equipos por jornada, lo que minimiza el riesgo de contagios. El cambio de turno es un momento crítico para que se produzcan incidencias. El real decreto permite esta reorganización de servicios y de horarios.

Se están respetando las conciliaciones familiares y muchos contratos parciales se están ampliando paulatinamente. Es mejor contar con un profesional de la plantilla durante más horas, por too el conocimiento que tiene adquirido, que a un estudiante o jubilado que además, en el último caso, es población de riesgo. Eran dos reclamaciones de los enfermeros que ahora se están adoptando.

¿Ya está operativo el Hotel Alimara como apoyo a Vall d'Hebron?

Acoge a pacientes leves y a acompañantes de ingresados. Muchos compañeros de enferemería están pidiendo poder dormir allí para poder descansar más durante los turnos.

"Es muy chocante que se reincorpore a personal jubilado porque son un colectivo de riesgo por edad en esta crisis"

¿Cómo encaran esta semana crítica en cuanto a la curva de contagios?

Es todo muy complicado. Tenemos los nervios a flor de piel porque no sabemos qué sucederá y si cada nuevo día traerá el pico máximo que anuncian. Tampoco sabes de qué equipo dispondrás si se dan bajas por contagio en las plantillas.

Creemos que el criterio adecuado es el de reforzar los equipos en solo los efectivos necesarios porque así dispones de menos vectores del contagio. Tener a 10 si son las personas que se necesitan, ni 8 ni 16.

Igualmente, hay disponibilidad de refuerzo porque todos los profesionales estamos movilizados y en estado de alerta hospitalaria.

Tampoco tiene mucho sentido mover al personal sino hacerlo solo para hacer tareas menos especializadas o técnicas, como puede ser administrar medicamentos o hacer el control de los enfermos.

¿Ya hay colapso de camas en Vall d´Hebron?

La UCI General está llena y se están habilitando otras tres plantas. En la de Traumas también se están abriendo otras tres plantas por si se llena.