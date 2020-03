La pasividad del Gobierno en la crisis del coronavirus hizo perder a España una gran compra de material sanitario

Millones de mascarillas, centenares de miles de guantes de nitrilo, tests de diagnóstico y equipos de protección individual (EPI). Todo ese material que escasea en nuestro país para combatir el coronavirus estuvo a disposición del Ministerio de Sanidad durante una semana entera sin que el Ejecutivo reaccionara.

Según informa Servimedia, un empresario español ofreció al Gobierno la compra de todo este material procedente de China el pasado 11 de marzo y, tras más de una semana de gestiones sin respuesta por parte del ministerio que dirige Salvador Illa, finalmente fue a parar a otros mercados con gran demanda como Miami y Australia.

"El 11 de marzo me puse en contacto por primera vez con el Ministerio de Sanidad porque podía conseguir material muy variado y a buen precio. Ofrecí mascarillas, EPI, tests... Les dije que podían tenerlo todo en 72 horas en Barajas. Pero no me contestaron", cuenta indignado este distribuidor, que asegura que volvió a contactar con el Ministerio el día 16 y, esa vez sí mandaron por correo electrónico hojas de oferta para que concretara el pedido, aunque algunos de los productos habían subido de precio por el incremento de la demanda mundial.

Tras varios días de conversaciones, el Gobierno, que alegaba que estaba estudiando varias ofertas que tenía sobre la mesa, no le dio una respuesta. "Finalmente conversé con alguien del ministerio al que le dije que esa remesa ya no podía esperar más, que empresas de Brasil me la querían comprar inmediatamente y que la estaba aguantando porque eran para España, mi país, que no se nos podían escapar". No hubo pedido finalmente y una hora después la mercancía ya estaba vendida.