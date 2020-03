Lara Álvarez envía un emotivo mensaje a todos los españoles desde Honduras, también en jaque por el coronavirus

Aunque está a muchos kilómetros de España, Lara Álvarez no pierde detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país con la crisis del coronavirus.

Por eso, la copresentadora de Supervivientes 2020 ha querido enviar un emotivo mensaje de ánimo desde la distancia.

"Estando lejos, me siento más cerca de vosotros que nunca. Os mando toda la fuerza del mundo. Sigamos las recomendaciones de los profesionales, actuemos de forma solidaria", avanza la televisiva.

"Gracias a todos y cada uno de los que os quedáis en casa, asumiendo la importantísima responsabilidad individual que tenemos. Gracias a todos los que por vuestro trabajo (y con la misma conciencia y seriedad ante el asunto) seguís facilitando que en estos duros días, existan recursos y medios para vivir. Y como no, GRACIAS a los servicios sanitarios por su enorme esfuerzo, entrega y dedicación en estos difíciles momentos. Ahora más que nunca, entendamos que la mejor medicina es nuestra solidaridad. Mucho ánimo a todos", concluye.

Un texto que acompaña de una imagen que reza "Esto también pasará".

Y seguro que no le falta razón a Lara, que ahora mismo se encuentra en Honduras, a 8.000 kilómetros de España, aunque no por eso exenta del problema del COVID-19, ya que hace unos días se confirmaban los primeros casos en ese país. Algo que ha puesto en jaque, aunque no ha cambiado el día a día del reality, que tiene a los concursantes aislados y totalmente ajenos a esta situación.

Desde el programa de Mediaset quieren ver cómo evoluciona la situación antes de tomar cualquier decisión.