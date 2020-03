Los 'riders' no ven con tan buenos ojos el auge del reparto a domicilio por el coronavirus: "Nosotros nos la jugamos"

La epidemia de coronavirus plantea un escenario paradójico al sector logístico. A medida que las cuarentenas aumentan y las autoridades recomiendan evitar salir de casa, es previsible que crezca el número de personas que recurran al reparto a domicilio para hacer sus compras. La paradoja es que ese pedido implica que otra persona (el repartidor) se exponga al mismo riesgo sanitario.

Las medidas de seguridad tomadas hasta el momento en Europa, y especialmente en España, son menos extremas que las tomadas en China, donde los repartidores han resultado esenciales para proveer a algunos hogares de bienes básicos. Por ello, en principio los ciudadanos no han tenido problemas de abastecimiento, y la crisis, hasta ahora, no parece haber repercutido en forma de un incremento drástico de la demanda de estos servicios (a pesar de que sí se ha registrado un enorme aumento de los pedidos online a los supermercados, que cuentan con sus propios repartidores).

Guerra de promociones: "#notelajuegues"

Algunas grandes plataformas de mensajería y repartidores (Glovo, Deliveroo, Uber Eats) que emplean riders (repartidores en régimen de autónomo) se han lanzado a una guerra de promociones con la que buscan estimular la demanda, en la que han llegado a sonar descuentos de hasta el 90% (en el caso de la controvertida promoción #notelajuegues de Uber Eats, por la que la empresa tuvo que pedir disculpas)

Los repartidores no han recibido esta situación con demasiado agrado. "Es tremendo desde el punto de vista de un rider" señala a 20minutos Martino Correggiari, activista de Riders x Derechos que trabajó en una conocida plataforma antes de fundar una cooperativa de riders (La Pájara). "Es contradictorio, porque nosotros sí nos la jugamos".

Según explica Martino, "cada plataforma ha enviado un comunicado con precauciones genéricas", pero no han proporcionado ningún tipo de material de protección. "Si lo hicieran estarían asumiendo alguna responsabilidad, cuando llevan años defendiendo que somos autónomos".

Además, a Riders x Derechos no le consta "que las plataformas estén dispuestas a asumir ningún tipo de responsabilidad" en el caso de que un rider enferme o sea puesto en cuarentena. "De hecho" recuerda Martino "Uber anunció que podría desactivar temporalmente las cuentas de clientes, conductores o repartidores enfermos. Y para los trabajadores, temporalmente puede significar definitivamente.

Las plataformas anuncian 'fondos de ayuda' para los riders afectados

Recientemente algunas de las plataformas (como Deliveroo y Uber) sí que han anunciado algunas ayudas a los riders en la forma de 'fondos de ayuda' para proveer de soporte económico por períodos de hasta 14 días si enferman o son puestos en cuarentena (una medida que también ha avanzado Amazon, aunque está sujeta a requisitos no especificados en el caso de la modalidad de reparto Amazon Flex, que funciona con repartidores en régimen de autónomo). Por su parte, Glovo se ha limitado a afirmar que sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Sin embargo, ninguna de ellas ha aportado protección frente al contagio más allá de las recomendaciones (la excepción son algunas cooperativas como La Pájara, cuyos trabajadores llevan mascarilla y pueden lavarse las manos en los restaurantes al recoger un pedido; "pero la lógica es la inversa a la de las grandes plataformas", remarca Martino). La circunstancia ha llevado a que muchos de ellos tengan que adquirir de su bolsillo las protecciones (una situación que también se amplia a muchos repartidores no autónomos).

El régimen de 'falso autónomo', origen de la indefensión

La crisis del coronavirus ha evidenciado una problemática que lleva tiempo ocasionando conflicto entre repartidores y plataformas y que en la actualidad es el fondo de varios casos en los tribunales: el régimen de 'falso autónomo' al que están sometidos los riders.

"Llevan años defendiendo que somos autónomos. No asumen ni siquiera responsabilidad cuando tenemos accidentes y nos matamos", afirma a 20minutos Nuria, también activista de Riders x derechos que ganó un litigio contra Glovo en Barcelona.

"No se hacen cargo de nada. Nunca se hacen cargo de nada", se lamenta Nuria, que argumenta que el motivo de esta situación es que, de esta forma, "la empresa no pierde. El que paga, el que no cobra si no hay pedidos, es el repartidor".

Precisamente, Carlos Gutierrez, Secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de Comisiones Obreras explica que, en este régimen, "la empresa no tiene responsabilidad, tampoco en materia de seguridad y accidentes.

Para acabar con esta indefensión, los sindicatos y los riders han buscado ya en varias ocasiones el reconocimiento de la laboralidad ante los tribunales. En el momento en el que dejasen de ser considerados autónomos, la empresa no sólo tendría que hacerse cargo de las prestaciones más básicas (despido, Seguridad Social) sino también de la seguridad de los trabajadores, en contextos más habituales o en situaciones como la epidemia actual.

Algunas sentencias han sido ya favorables (por ejemplo, en el caso de Nuria contra Glovo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) pero, por ahora, la situación de los riders no ha cambiado y siguen viéndose expuestos al virus.