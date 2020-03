Piden evitar poner mascarillas a los perros porque les estresa y no pueden transmitir ni padecer el coronavirus

-/TPG via ZUMA Press/dpa

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) pide no poner mascarillas a los perros para protegerlos de COVID-19 y recuerda que no existen evidencias científicas de que los animales padezcan o transmitan la enfermedad del coronavirus aunque recomienda a las personas afectadas que dejen a su perro al cuidado de una persona sana.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) han asegurado que a día de hoy no existen evidencias científicas de que las mascotas puedan padecer o transmitir el virus y la RSCE considera que poner masacarillas a perros "no tiene ningún beneficio" para los animales sino más bien al contrario, ya que puede estresarlos.

Además, recomiendan no someterlos a test para saber si están enfermos, lo que no exime a la personas de lavarse bien las manos después de tocarlos y no frotarse los ojos o la nariz, igual que antes de darles su comida.

Por otro lado, los veterinarios de la RSCE aconsejan dejar a los perros de las personas que hayan dado positivo en COVID-19 al cuidado de otra persona que esté sana. Este cuidador temporal deberá tomar también una serie de precauciones, como tener comederos y bebederos nuevos para la mascota y no llevar los de su casa, pues pueden estar infectados.

También recomienda lavar y desinfectar la correa y todo el material de la mascota así como desechar todos los materiales que hayan estado en contacto con su tutor enfermo. Por lo demás, añade que la vida de las mascotas seguirá siendo absolutamente normal porque no son portadoras del COVID-19.

Por otro lado, si no hay más remedio que mantener al perro en casa porque nadie puede hacerse cargo de él, los veterinarios recomiendan tomar con ellos las mismas precauciones que con las personas, es decir evitar el contacto estrecho, llevar puesta la mascarilla en su presencia y lavarse con mucha frecuencia las manos.

Si hay que llevar el perro al veterinario, conviene llamarle antes para informarle de la situación y que él decida cómo se debe proceder. La recomendación habitual es que se le atienda fuera del horario habitual de consulta y que acuda sin la compañía del tutor.

Para la RSCE, se debe proceder "con absoluta tranquilidad y normalidad, aunque aumentando las medidas de higiene para evitar, sobre todo, el contagio de terceras personas que puedan estar en contacto con nuestro perro o tengan que hacerse cargo si hay que pasar un periodo de cuarentena".