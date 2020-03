Cristina Pedroche esquía por primera vez bajo la atenta mirada de un David Muñoz "enamorado hasta la médula"

Hay experiencias que siempre se recordarán mejor porque la primera vez que las hicimos estábamos cerca, al lado, sintiendo el apoyo y la protección de la persona que amábamos. Esa experiencia, para Cristina Pedroche, después de este fin de semana, será esquiar.

La colaboradora de El Hormiguero se ha ido a los Pirineos, a la estación oscense de Formigal-Panticosa, junto a David Muñoz y allí ha aprovechado para hacer sus primeros pinitos en el esquí, como ha quedado bien patente en sus publicaciones de Instagram.

Sus alrededor de 2.600.000 seguidores han sido testigos de cómo la madrileña se ha calzado las botas y los palos de esquís y en esta nueva escapada romántica ha demostrado que no hay superficie que se le resista, puesto que ella misma ha declarado que no se le ha dado nada mal este deporte.

La colaboradora de Zapeando ha subido dos fotografías y un vídeo atestiguando su savoir faire sobre la nieve así como varias stories en las que se puede ver cómo el chef hacía reír a su pareja lanzándose de cabeza a la nieve o así como disfrutando de las célebres fiestas nocturnas al pie de las montañas en la terraza de Marchica.

"Tenía tantas ganas de este fin de semana que venía súper nerviosa", decía Pedroche en las primera de sus publicaciones. "Mi primera vez esquiando y aunque tenía miedos (ya me conocéis) no me he caído ni una vez. Se me ha dado superbien", reconocía.

"Luego hemos estado en Marchica bailoteando, ahora a cenar y mañana más. Muero de ganas", aseguraba la presentadora, así como tildaba de "maravilla" el deporte, siendo ahora lo único que quiere practicar.

"He seguido avanzando: poco a poco. Ya solo quiero esquiar", escribía Pedroche en un post que va camino de los 250.000 likes. Además, subía una instantánea que daba una idea de cuán pasional ha sido esta aventura junto a su chorbo: "Amor en la nieve".

Imagen muy parecida a la que ha subido el cocinero con tres estrellas Michelin, si bien es cierto que él no pudo disfrutar del todo del fin de semana dado que, debido a su reciente intervención quirúrgica por su dismetría de cadera, no pudo alardear de sus dotes.

"Amor en la nieve, más amor que nunca, enamorado hasta la médula...", eran las sentimentales palabras de Muñoz junto a una fotografía en la que su novia le está dando un tierno beso.