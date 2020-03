Cristina Pedroche genera polémica por los impresionantes pantalones transparentes que llevó a 'El hormiguero'

Anoche Cristina Pedroche acudió a su sección de El hormiguero con un estilismo que causó tanto reacciones positivas, como negativas. La colaboradora lució un body blanco con unos pantalones cargo transparentes en color rosa.

"Hoy la cosa va de culos, por si no os habíais fijado", explicó Pedroche tan pronto como entró a plató. Pero sí que se fijaron, y fue algo que a muchos espectadores no gustó, porque no pararon de criticar como vestía.

"La Pedroche si ya no enseña el culo no es nadie", "Xq tengo que verla las bragas a la Pedroche? vaya tela" o "¿Solo sabe enseñar el culo la Pedroche?", fueron algunos de los comentarios que recibió la colaboradora. Muchos confundieron el body de la presentadora con ropa interior.

Cada vez viste peor esta niña "Cristina Pedroche". Pero si se le ven las bragas!!!!.que poca elegancia.#peperodriguezEH — Elena (@elenbus) March 3, 2020

Máquina de nalgadas y culo de la Pedroche, indución a mirar no a la cara. Tanga, sin playa ni piscina, momento machismo del hormiguero. Viva el vino! #PepeRodríguezEH — Rafael García García (@Faragargar) March 3, 2020

El feminismo de La Pedroche consiste en enseñar la ropa interior y hacer la pava, ésa es su gran aportación a la mujer? #PepeRodriguezEH — Alfred Iprou (@IprouAlfred) March 3, 2020

Pese a que una de las consignas del feminismo es el vestir como una quiera, muchos cuestionaron su afiliación al movimiento por su elección de vestuario, aunque la única ropa feminista que existe es aquella que lleva mensajes feministas en ella.

Por otro lado, a muchas seguidoras de la moda les encantaron sus pantalones, tanto que incluso colapsaron la web de Capriche, la tienda valenciana a la que pertenecen los pantalones.