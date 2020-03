La hija de la fallecida en Madrid por coronavirus: "Nos ha tosido encima... y dicen que ya me llamarán para la prueba"

Al menos diez personas de una residencia de mayores de Madrid han dado positivo en coronavirus. Una de ellas, una mujer de 99 años, ha sido la primera fallecida en la capital española a causa del brote. Su hija, que este jueves ha intentado recoger las pertenencias de su madre del centro, denuncia que no les informaron de que la anciana había contraído el virus y que ahora no le quieren hacer a ella las pruebas.

"La hemos abrazado, nos ha tosido encima...", ha explicado la mujer a las puertas de la residencia, donde ha relatado que los familiares de la fallecida mantuvieron un contacto constante con ella hasta que murió.

Asimismo, ha relatado que ha pedido que le hagan el test, a lo que le han respondido que no se lo practicarán mientras no tenga síntomas. "Me han dicho que ya me volverán a llamar para ver si cumplo los requisitos para hacerme la prueba. Yo tengo asma", ha insistido.

La mujer, que usa mascarilla, ha recalcado que se la ha puesto por iniciativa propia, porque nadie le ha dicho que "tenía que ir protegida".

En la residencia, donde se han contagiado nueve internos -incluida la fallecida- y un trabajador, han prohibido las visitas de los familiares.