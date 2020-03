Todos los grupos de la Asamblea de Madrid salvo el PP y Vox leen un manifiesto feminista por el 8M

La celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, ha marcado el pleno que se ha celebrado este jueves en la Asamblea de Madrid. Minutos antes del comienzo de la sesión plenaria, todos los grupos parlamentarios salvo PP y Vox han leído un manifiesto para paliar la falta de declaración institucional por el 8M que este año se ha dado en la cámara regional.

Las diputadas Lorena Morales (PSOE), Ana García (Cs), Loreto Arenillas (Más Madrid) y Paloma García (Unidas Podemos) han leído juntas un manifiesto con el que han abogado por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres para "reducir la brecha salarial, mejorar el acceso y las condiciones de trabajo en el mercado laboral, favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, promover la corresponsabilidad, garantizar los derechos sexuales y reproductivos".

El portavoz del grupo parlamentario del PP, Alfonso Serrano, ha explicado que la formación no ha participado en la lectura del manifiesto por el 8M porque consideran que es un "subterfugio" que no está dentro de los cauces de la Asamblea. "Somos diputados, esto es una cámara parlamentaria, hay unos cauces y lo sabe la izquierda. No tenemos ningún problema con el texto, pero habrá que buscar otras vías parlamentarias, lo que no vale es que cuando no se consigue algo por la vía parlamentaria nos salimos de la institución", ha agregado Serrano.

Por su parte, desde Vox han especificado que tienen derecho a discrepar del "consenso progre".

Volviendo al manifiesto leído por los grupos de izquierda y de Cs, este también ha querido poner el foco sobre las mujeres que pertenecen a los colectivos más vulnerables de la sociedad, que en cuantiosas ocasiones se ven doblemente discriminadas "por ser mujeres y por tener una discapacidad, ser de una raza o etnia concreta, tener una determinada edad o vivir y trabajar fuera de las grandes ciudades o núcleos de población".

"Por todo lo expuesto, en este Día Internacional de la Mujer, desde la Asamblea de Madrid queremos reafirmar un año más nuestro compromiso de avanzar en la lucha contra cualquier forma de discriminación, especialmente contra la violencia de género y la violencia sexual", han expresado las diputadas de PSOE, Cs, Más Madrid y Unidas Podemos.

La declaración institucional de la Asamblea de Madrid este 2020 por el 8M no ha sido posible este año porque para que salga adelante esta iniciativa parlamentaria necesita de la unanimidad de todos los grupos, y como ya ha sucedido en otras ocasiones esta legislatura con declaraciones que tienen que ver con las mujeres, Vox no ha querido apoyarla.