Vox boicotea en Madrid las declaraciones institucionales del Día de la Mujer

Madrid no tendrá este año una declaración institucional con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer. Ni en el ámbito municipal ni en el autonómico, ya que Vox ha decidido romper el consenso.

Hace unas semanas, el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte (Cs), envió a los demás grupos políticos una propuesta "abierta" con el fin de que convertirla en una declaración institucional. Todos hicieron aportaciones menos Vox, que no contestó, lo que ha provocado que lo que nació con la intención de ser un texto conjunto se haya convertido en una simple proposición que, pese a contar con el favor de los cuatro partidos principales (Más Madrid, PP, Cs y PSOE), no tendrá el mismo peso político que un texto que fuera unánime.

"No se puede estar siempre tratando de plantear diferencias que no están justificadas en cuestiones tan importantes", ha señalado el alcalde capitalino, José Luis Martínez-Almeida, que dijo "lamentar mucho" el boicot de Vox, con quien ha tenido diferencias sonadas en sus primeros meses de mandato a costa de su negacionaismo acerca de la violencia de género.

Desde el Área de Aniorte cuentan a 20minutos que enviaron el texto "a todos los grupos a la vez y que han tenido tiempo de sobra para hacer sus aportaciones". No obstante, la falta de respuesta de Vox le ha hecho presentarla sin ellos para "no apurar al último día", destacan las mismas fuentes, que no ocultan su malestar con el partido de Javier Ortega Smith aunque guarde cierta coherencia: el primer punto de la propuesta de las demás formaciones habla de la necesidad de "trabajar" para implementar las 21 medidas (que versaban sobre la creación de un centro de emergencias 24 horas para víctimas de violencia sexual o la mejora de la atención temprana) aprobadas el pasado mes de noviembre, que entonces tampoco contaron con el apoyo de la formación de Ortega, que se abstuvo.

El resto de la proposición, que se apoya en la figura de Concepción Arenal, considerada una de las precursoras del feminismo español, pide condenar "expresamente" todos los asesinatos de mujeres que se produzcan en la capital, rechazar "el negacionismo de la violencia de género" y trabajar en la erradicación de actitudes que reproducen la desigualdad", hechos para los que la formación de Ortega siempre ha mostrado reparos.

Preguntados por esta cuestión, miembros del grupo municipal de Vox se limitan a perpetuar su silencio y aseguran que presentarán una declaración propia para su debate en el Pleno de la semana que viene. En el ámbito autonómico, sin embargo, aún no saben si registrarán un texto suyo porque "todavía no están", dicen, "en eso". Sin embargo, Rocío Monasterio, su portavoz en la Asamblea regional, se ha sumado a su compañero Ortega Smith para rechazar un texto que aún no tiene en sus manos, pues ni Ciudadanos ni el Partido Popular, quienes trabajan actualmente en la propuesta que se llevará a la Asamblea para su debate en la primera o la segunda semana de marzo, se la han hecho llegar. "En estas declaraciones institucionales no se defiende la verdadera igualdad", ha asegurado Monasterio pese a todo.

Por su parte, César Zafra, líder de Ciudadanos en la Cámara regional, se ha mostrado "sorprendido" por la negativa de Vox "a firmar un texto que aún no han leído", lo que le ha llevado a atacar con dureza a su cara visible en la región: "A lo mejor es que no quiere trabajar y cobra demasiado por lo que hace". Más amigable se ha mostrado el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Serrano, que compartió la incredulidad de Zafra pero que se ha limitado a prometer que el texto que preparan para conmemorar el Día de la Mujer dará "pocos motivos" a los demás grupos para ser rechazado.

Eso sí, en caso de que se materialice ese extremo no será la primera vez. Sin ir más lejos, la semana pasada el grupo de Monasterio ya impidió que se leyera una declaración institucional sobre el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia por considerarla "hipócrita al haberse superado ya el desequilibrio pasado entre mujeres y hombres" y "adoctrinadora". Además, el pasado mes de noviembre impidieron el pronunciamiento unánime para rechazar la violencia de género en Vallecas y en el Palacio de Cibeles. Por ello, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha llegado a proponer un cambio en el reglamento para que pueda salir adelante esta figura parlamentaria sin que sea necesario el apoyo de todos los partidos políticos.