Monasterio (Vox) se suma a Ortega y tumba la declaración institucional por el día de la mujer en la Asamblea

No habrá consenso tampoco en la Asamblea de Madrid en el día de la mujer. Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Cámara, ha confirmado este martes que vetará la declaración institucional tal y como ha hecho su compañero Javier Ortega Smithen el Ayuntamiento de Madrid. “No hacemos seguidismo de las políticas impuestas por la izquierda”, ha declarado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha puesto el foco sobre la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Educación, Isabel Ceelá, a la que ha tildado de “dictadora socialista”.

Así, ha asegurado que su partido no se va a “someter a esa dictadura y al pensamiento único” y que, por ello, no van a firmar la proposición que, sin embargo, todavía no han leído. En ese punto han insistido tanto César Zafra como Alfonso Serrano. El de Ciudadanos ha tildado de “sorprendente” que se nieguen a rubricar un texto “que aún no han leído”.

“A lo mejor es que no quiere trabajar y cobra demasiado por lo que está haciendo”, ha reprochado. Por su parte, el portavoz del Partido Popular también se ha preguntado sobre los motivos que pueden llevar a Vox a negarse “a un texto que aún no han visto” pero ha optado por la prudencia. “Desde el PP y Cs estamos trabajando en una declaración en la que confío en que le demos pocos motivos a los grupos para rechazarla”, ha añadido.

Por su parte, Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE, ha afeado a Monasterio sus declaraciones por ser “muy desafortunadas”. “Me parece un problema institucional que en la Asamblea no seamos capaces de hacer una declaración de este tipo”, ha añadido el socialista.

Cabe destacar que desde que Vox irrumpió en la Cámara regional con 12 diputados el pasado mes de mayo es continuado su rechazo al consenso. Sin ir más lejos, en el Pleno del pasado jueves impidió la lectura de una propuesta conjunta por el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, como ya pasara hace unos meses con otra propuesta a favor de los derechos de los niños y niñas extranjeros que residen en España.

Villacís abre la puerta a cambiar el reglamento

En el Ayuntamiento de Madrid, Vox se ha limitado a no responder a la declaración institucional que el Área de Familias, Igualdad y Bienestar social, dirigida por Pepe Aniorte (Cs), ha pactado con el PSOE y con Más Madrid. Todos ellos junto con el PP han presentado la proposición, que alude a la condena “del negacionismo de la violencia de género” y al compromiso de implementar las 21 aprobadas el pasado mes de noviembre para “erradicar la violencia machista”.

“Será una proposición, ya que Vox no ha contestado”, han señalado fuentes de la concejalía a la agencia EFE. Esto ha supuesto que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, haya llegado a plantear un cambio en el reglamento para que no sea necesario el apoyo de todos los grupos para que sacar adelante una declaración institucional.