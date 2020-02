El coronavirus avanza en España: Valencia, Andalucía y Madrid suman más de la mitad de casos y dos están graves

El coronavirus continúa avanzando en España y deja este viernes dieciséis nuevos positivos, que elevan a 41 el número total de afectados por el brote en territorio nacional, la mayoría concentrados en Andalucía y la Comunidad Valenciana. De estos contagiados, dos fueron ya dados de alta hace unas semanas y otros dos se encuentran actualmente ingresados en estado grave en la UCI en sendos hospitales de Madrid.

Hasta el momento la Comunidad Valenciana es la más afectada por el coronavirus, con diez casos registrados, casi todos en la provincia de Valencia, excepto el del joven de Burriana (Castellón) que viajó a Milán y que permanece ingresado en el Hospital de la Plana de Vila-real.

De los positivos en Valencia, seis tienen relación con el periodista que se contagió durante su viaje a Milán para cubrir el partido del equipo che contra el Atalanta, otro es un estudiante italiano que había estado en la 'zona roja' del norte de Italia y la otra es una mujer ingresada en Sagunto que había vuelto recientemente de la capital Lombarda.

En Andalucía también se han confirmado este viernes siete nuevos casos, que se suman al del hombre ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla desde el miércoles y que no había viajado a ninguna de las zonas de riesgo. Este primer afectado detectado en la región estuvo en contacto con otros tres contagiados residentes en Marbella, que se hallan en seguimiento activo en su domicilio. Uno de ellos ha afirmado haberse relacionado con una pareja asiática que no vive en España.

A estos casos se añaden el de una enfermera de 25 años de Arjonilla (Jaén) que atendió a un contagiado en el Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), un médico sevillano de 58 años que tuvo contacto con el primer paciente confirmado en Andalucía, una persona residente en Milán de 28 años que se encuentra ingresado en Almería y una mujer de 55 años que vive en Fuengirola y que había viajado recientemente a Emilia-Romaña.

Dos enfermos graves en Madrid

Madrid ha registrado este viernes tres nuevos casos de coronavirus. Uno de ellos es un varón de 66 años con patologías previas que no había viajado a ninguna zona de riesgo y que estaba ingresado en la UCI del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes desde el 24 de febrero. El hombre ha sido trasladado al Carlos III de Madrid, donde hay una unidad especializada de aislamiento.

Se une a los cuatro positivos anteriores en la comunidad, entre los que se encuentra otro enfermo en estado grave, de 77 años, que se hallaba ingresado en la UCI del Hospital de Torrejón de Ardoz cuando fue identificado como un caso de coronavirus. El hombre, que contaba con patologías previas, evoluciona favorablemente.

Otro de los casos de Madrid confirmados este viernes es precisamente una familiar de este hombre de 77 años. La mujer permanece en aislamiento en este mismo hospital con sintomatología leve.

El último de los nuevos positivos es otra mujer que se halla ingresada también en el Hospital de Torrejón y que permanece en aislamiento en situación estable.

Primeros casos en Aragón y País Vasco

Aragón ha registrado este viernes su primer positivo en coronavirus: una joven residente en Zaragoza y de 27 años, que había viajado recientemente a Milán y que se encuentra en su domicilio con síntomas catarrales leves.

También el País Vasco ha registrado sus dos primeros casos positivos este viernes, uno en Gipúzcoa y otro el de un médico en Álava. Su estado es bueno y permanecen aislados. Ambos pacientes habían realizado un viaje a Italia y Andalucía, lo que "inicialmente orienta a que el contagio haya podido realizarse en estos lugares", según ha informado el Departamento vasco de Salud.

Cataluña también ha confirmado un nuevo caso de Covid-19: una mujer de 58 años de Sant Cugat del Vallès que había estado en contacto con un infectado en Alemania. Actualmente, se encuentra en estado leve en el Hospital Clínic, en la ciudad condal.

Cientos de personas en cuarentena y vigilancia activa

Además de los 39 pacientes que han dado positivo, cientos de personas están guardando cuarentena en España. Se trata de individuos que han mantenido contactos estrechos o esporádicos con los afectados o aquellos que han desarrollado síntomas. Es el caso de los huéspedes del hotel H10 Costa Adeje Palace, en Tenerife, donde se alojaban cuatro ciudadanos italianos infectados con el virus.

No obstante, algunos de los 700 turistas que fueron sometidos a este confinamiento han comenzado a abandonar el establecimiento este viernes. Con el transcurso de los días, las pruebas de coronavirus realizadas a los huéspedes y empleados del hotel han arrojado resultados negativos, por lo que las autoridades sanitarias se han replanteado la cuarentena, para habilitar algunas excepciones.

Asimismo, este viernes se ha puesto en marcha el protocolo de vigilancia activa de unas 150 personas que forman parte del círculo de contactos del joven italiano que este jueves dio positivo en Segovia, que estudiaba en la IE University y se alojaba en una residencia de la ciudada castellanoleonesa.

Llamamiento a la calma

Las autoridades sanitarias han informado de que, por el momento, se mantienen las medidas de contención aplicadas hasta ahora y continúa vigente, por tanto, el escenario 1 de propagación del coronavirus. Es el denominado 'de contención', ha explicado el director del Centro de Alertas del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, porque no existe una transmisión comunitaria descontrolada. Tampoco se han producido entradas masivas de casos importados que pudieran implicar una infección alta en el país.

"No se está planteando hacer ninguna recomendación nueva, vamos a hacer un seguimiento muy estrecho y a valorar las opciones de actuación en caso de que cambiara el escenario; si se necesita cambiar en dos horas, se hará, dos días o en dos semanas, si no, no se hará", ha apuntado Simón.

Se ha pronunciado también sobre una posible suspensión de actos como Las Fallas o partidos de fútbol, de los que ha detallado que actualmente no se ha contemplado la cancelación, aunque decidirán en su momento. Asimismo, ha incidido en que, si se decretara un cambio de escenario, afectaría únicamente a casos concretos.