Ayuso: "Vivimos la legislatura más importante de la democracia porque hay un rediseño constitucional en marcha"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este viernes que la actual es la "legislatura más importante de la democracia" porque puede asistir a un "rediseño constitucional" facilitado por el Gobeirno central "en minoría y débil" que está hipotecado por "enemigos de la Constitución".

"Hay un rediseño constitucional en marcha, una tela de araña para dar la vuelta a los núcleos básicos de la vida española", ha dicho la presidenta regional en la clausura del Congreso Nacional de Sociedad Civil.

“Lamentablemente, existen fuerzas dispuestas a acabar con la libertad y la unidad, los dos valores sobre los que se cimentó la Transición democrática", ha agregado.

En los momentos actuales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "en minoría, débil e hipotecado por los enemigos declarados de la Constitución".

"Humillación" en Cataluña

Ayuso ha señalado el Ejecutivo de Sánchez ha recibido el apoyo explícito del antiguo brazo político de ETA, ha establecido una "humillante" mesa de negociación sobre Cataluña y ya prepara la "ruptura de la caja única de la Seguridad Social" en el País Vasco.

Además, el Gobierno de Sánchez "desprecia la figura del Rey y su vicepresidente, el líder de Podemos Pablo Iglesias, "ha llamado a tomar las calles contra la oposición, algo inaudito en democracia”.

"Quiero una España en la que no haga falta acudir a los extremos para ser escuchado”

“No me gusta una España inmóvil: quiero una España alegre, dinámica y creativa. No me gusta una España encerrada en su pasado: quiero una España abierta al porvenir y que se apoye en su historia para lanzarse al futuro", ha señalado Ayuso. "Quiero una España en la que no haga falta acudir a los extremos para ser escuchado”.

La presidenta madrileña ha dicho que "la libertad es el camino" y que de hecho a la Comunidad se le acusa de "haber ido demasiado lejos en el ejercicio de nuestra libertad”.

Ayuso ha asegurado que su responsabilidad principal es con Madrid, pero no se va a a desentender de lo que ocurra en el resto del país, por lo que defenderá que "cada persona lleve las riendas de su vida". "A Madrid se viene a que a uno lo dejen en paz", ha agregado.

Como ejemplo, Ayuso ha recordado que la economía madrileña creció un 3% en 2019, lo que supone el sexto año consecutivo con resultados "positivos". "Somos el motor de España y los más solidarios. Y esta solidaridad de Madrid con el resto de España es el ejemplo material de nuestro patriotismo”, ha apuntado.

Consulta la intervención íntegra de Ayuso, a partir del minuto 44: