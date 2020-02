El director de Emergencias, sobre el coronavirus: "Es esperable que fallezca algún paciente en España"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Pedro Simón, ha comparecido este jueves para informar del avance del coronavirus en nuestro país y ha confirmado los casos positivos y en estudio, a la vez que ha compartido las previsiones: En el caso sevillano, considera que "existe un riesgo importante de que haya transmitido (el coronavirus) en la comunidad".

"Esta enfermedad no es grave, pero no es banal. Es esperable que algún caso fallezca en nuestro país. Entraría dentro de lo esperable, no de lo deseable", ha avisado. Ante esa previsión ha explicado que estamos en un "escenario de contención". Puede ser que nunca pasemos de este escenario o podemos pasar a un escenario de mitigación. Hay que ser cuidadosos", ha incidido.

Sobre los cinco españoles repatriados de la provincia de Wuhan a España, ha advertido que la situación allí es "radicalmente diferente" pero la actuación va a ser igual que con los españoles repatriados anteriormente. Según ha explicado, la evolución en China es "muy favorable", con cifras "a la baja".

Sobre el brote en Irán, Simón ha recordado que ya son 150 los casos confirmados. "Prácticamente todos los casos relacionados con este país se han detectado en Oriente Próximo" y ha repetido que se desaconseja viajar a la zona. En cuanto a Italia, casi todos los casos registrados se han producido en el norte, aunque se ha notificado algunos en otras regiones. "El brote evoluciona muy rápido" en Italia, ha explicado, y es el que más está influyendo en la propagación en nuestro país. "Es el país con el que más intercambio de personas tenemos y es el brote que más nos está afectando".