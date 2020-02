Cómo explicar el coronavirus a los niños de forma responsable: "Hay que enseñarles el rap de la tos y el codo"

Virus, mascarillas, China, tos, epidemia, fiebre, contagio, muertes, coronavirus... Los niños oyen a diario a su alrededor estas palabras y se hacen mil preguntas sobre el coronavirus, y la principal es "¿debo tener miedo?". En plena alarma sanitaria, expertos en medicina e infancia dan las claves sobre cómo contar a los niños, con respeto y realismo, qué es y cómo les afecta el Covid-19, cuando todavía ni los adultos tienen todas las respuestas.

La pediatra y experta en enfermedades infecciosas Irene Mate recomienda hablar con sencillez y decirles a los niños que el coronavirus "es como una gripe, como los virus esos de los que siempre les habla el pediatra" y recomienda centrarse en los consejos que entiendan y puedan poner en práctica: "Como que se laven bien las manos, que usen pañuelos de papel y que se tapen con el codo cuando tosan".

Y si preguntan por qué está muriendo gente, Mate recomienda "no insistir en eso, porque tampoco se lo contamos de otros virus", que como la gripe común mata a más de 6.000 personas al año.

A la pregunta de por qué surgen enfermedades la pediatra e inmunóloga respondería: "Porque siempre hay nuevas enfermedades, los 'bichos' cambian constantemente y de vez en cuando surge uno que se extiende mejor".

Mate incide en que lo relevante es transmitirles lo que ellos pueden hacer para contribuir a frenar el coronavirus que, aunque apenas les afecta, está en el aire. "Hay que enseñarles el rap de la tos y el codo. Es importante informarles de una manera que entiendan y les implique".

El doctor David Andino es médico en el servicio de urgencias del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. En su centro todavía no se ha activado el protocolo por coronavirus infantil, aunque Andino asume que llegará el primer caso más pronto que tarde. "No estamos preocupados", dice tranquilizador, "los casos infantiles en China no han tenido nada de mortalidad y creemos que pasarán desapercibidos como tos y mocos".

Andin diferencia cómo hablar a los niños según sus edades. "A partir de los 12-13 los consideraría adolescentes y creo que habría que hablarles ya como adultos". Hasta los 12 años, este médico recomienda pulsar si tienen miedo, y de ser así, recomienda decirles que "no tienen por qué. Que los niños en China que han pasado este catarro, esta infección, todos se han curado".

"El coronavirus es como una gripe, y este año a lo mejor pasamos dos gripes"

La transparencia también ayuda a calmar la ansiedad infantil. Así, Andino explicaría el coronavirus a un niño diciéndole que "es como al gripe. Que normalmente vive en los animales y que hemos visto estos meses que puede afectar a los seres humanos". Y añadiría que si oyen la palabra epidemia es "porque afecta a muchas personas, pero no quiere decir que esas personas estén graves. De hecho, la mayoría ya se han curado", agrega el doctor.

Andino pide ser tajante para evitar comportamientos racistas contra la población asiática en España: "No, no lo transmiten los chinos. Los primeros casos fueron en China, pero ahora lo vemos en todo el mundo".

¿Y qué pueden hacer ellos contra el virus? El mensaje de Andino coincide con el de la pediatra Mate. "Lavarse bien las manos antes de comer y después de toser. Y si tosen colocar siempre el codo delante de la boca. No compartir cubiertos, ni caramelos, y no visitar con tos y mocos a los abuelos ni a otros enfermos, que son los que se pueden poner más malitos". A la pregunta de por qué ven gentec con mascarillas y ellos no tienen, Andino cree conveniente decirles que "no hay que usar mascarilla ni guantes" y que "la gente las lleva porque se preocupa demasiado y no sabe que no sirve para nada".

Insisten los expertos en rebajar el sufrimiento con un último mensaje: "El coronavirus es una gripe, y este año a lo mejor pasamos dos gripes".