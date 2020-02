Igualdad estudia aportaciones de otros ministerios antes de presentar de forma "inminente" la ley de violencia sexual 

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, ha indicado que el Ministerio de Igualdad está recibiendo aportaciones de otros ministerios para completar la Ley contra las violencias sexuales, cuya presentación será "inminente".

"Es inminente la presentación de la Ley" integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, "nuestra intención es que sea lo antes posible", ha subrayado Vera en una entrevista en TVE.

Vera ha informado de que el Ministerio de Igualdad está estudiando observaciones y aportaciones de otros ministerios porque "toca muchísimas competencias" de otros departamentos.

La secretaria de Estado ha sostenido que la ley del "sólo sí es sí" responde a una reivindicación del movimiento feminista, que no sólo existe la violencia contra la mujer en el ámbito de la pareja o expareja, también hay "muchas" violencias machistas que se dan fuera.

Noelia Vera, sobre los criterios de la ley de libertades sexuales: "Responder al movimiento feminista [...] Solo sí es sí: esta ley pretende hacer entender que hay muchos tipos de violencia machista"

Vera ha reiterado que se tratará de una ley integral que no sólo aborde la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal para adaptarlo al Convenio de Estambul, también incluirá actuaciones en los ámbitos educativo, sanitario y judicial para que no sólo se condenen las violencias sexuales, también se prevengan mediante la sensibilización social. "No solamente es cuestión de endurecer o no las penas", ha dicho, para incidir en que no se puede cuestionar a las mujeres víctimas y en que es necesario enseñar que las relaciones han de ser siempre consentidas por las dos partes.

Vera ha sostenido que el Ministerio de Igualdad está "corriendo" en su elaboración no por la cercanía del 8M, sino por tratarse de una cuestión de "urgencia social", y que este decreto ley se tramitará en el Parlamento.