'La isla de las tentaciones' llega a su fin: Christofer y Fani ya han roto su relación pero, ¿qué hará el resto de parejas?

La isla de las tentaciones, el programa revelación de la temporada, está a punto de terminar. Tras nueve entregas, llega el esperado décimo y casi último capítulo este martes a las 22.40 en Cuatro donde las parejas volverán a verse las caras para ajustar cuentas en una hoguera final que decidirá todo.

Este reality ha enganchado a una gran parte de la audiencia. Tanto personas aficionadas a los programas del corazón como espectadores que no acostumbraban a ver Mediaset han disfrutado de este programa en el que cinco parejas ponían a prueba sus relaciones.

Susana y Gonzalo, Adelina y José, Fiama y Álex, Andrea e Ismael y Fani y Christofer han vivido durante semanas separados en casas diferentes y han convivido con 10 solteros y solteras que actuaban de tentaciones. Ahora, en este programa, todos volverán a reunirse para realizar una valoración conjunta de lo sucedido, aunque algunos tienen más que valorar que otros.

Tras encontrarse, ver las imágenes de su paso y debatir (o discutir), tendrán que tomar una decisión clave para su relación: ¿se marcharán de La isla de las tentaciones con sus parejas, solos o... con otra persona?

Ya no habrá más... hogueras #LaIslaDeLasTentaciones — Mediaset España (@mediasetcom) February 11, 2020

Aun así, este no será el último episodio, pues Mediaset tiene todo pensado para alargar el éxito del reality con dos entregas más: una el jueves en Telecinco, donde el programa mostrará cómo están las parejas actualmente; y otra el viernes en El debate de las tentaciones, donde todos los participantes se volverán a ver las caras en lo que promete ser una tertulia bastante acalorada.

Pero antes de que todo eso llegue, hay que esperar para conocer las decisiones que tomarán antes de marcharse de la isla. ¿Se irá Fani con su nuevo interés amoros, Rubén? ¿Andrea volverá a sentir cosas por Ismael al verle?

Susana y Gonzalo

Susana Molina y Gonzalo Montoya en 'La isla de las tentaciones'. MEDIASET

Desde el primer momento, Gonzalo mostró interés por Katerina, la modelo rusa de 21 años. Durante estos programas, han continuado pasando tiempo juntos, y el surfista Lewis y Susana también comenzaron a conocerse. Aun así, ninguno de los dos ha ido más allá con sus respectivos solteros.

Sin embargo, esta hoguera final llega cuando la relación de Susana y Gonzalo no pasa por su mejor momento, pues el mayor problema que tienen ambos es lo diferentes que son. El sevillano mostró una actitud y dijo unos comentarios algo subidos de tono que no gustaron nada a su pareja. Gonzalo hablaba de los atributos físicos de las chicas, en concreto de Katerina, algo que hizo a Susana darse cuenta de que la forma de ser de su pareja le daba "asco".

¿Estará Gonzalo dispuesto a cambiar su actitud para contentar a Susana? ¿Querrá ella seguir con él después de los vídeos que ha visto? Todo apunta a que se marcharán separados, pero puede pasar cualquier cosa ne la hoguera final.

Adelina y José

Adelina Seres y José Sánchez en 'La isla de las tentaciones'. MEDIASET

Sin duda, Adelina y José es la pareja que más reforzada sale de La isla de las tentaciones. Ninguno de los dos ha llegado a intimar con ningún soltero ni soltera, aunque ambos tienen una gran amistad con Jusseth y Lourdes, respectivamente.

El mayor problema que han tenido han sido las dudas de José, algo que ha molestado a Adelina. Sin embargo, es más que probable que la pareja supere sus diferencias con facilidad y salgan del programa cogidos de la mano. Pero no solo eso, sino que, tal y como se vio en el anterior programa, puede que incluso salgan prometidos, pues José planea pedirle la mano a Adelina.

Fiama y Álex

Fiama Rodríguez y Álex Bueno en 'La isla de las tentaciones'. MEDIASET

Fiama se ha vuelto muy cercana a Joy y, aunque han dormido juntos y han pasado grandes momentos, no han llegado a más. Álex, por su parte, no ha tenido ninguna actitud reprochable con ninguna soltera, pero su mayor problema han sido las inseguridades.

Sin embargo, el gran bache que pasa la pareja en la recta final del programa son los rumores de montaje, pues parece que, antes de entrar, Álex le explicó al soltero Julián que tenían todo pensado: sus discusiones, sus dudas, sus reconciliaciones... Fiama, por su parte, ha asegurado entre lágrimas que ella no sabía nada y ha confesado que no quiere estar más con Álex porque ya no confía en él.

En la hoguera final es probable que aclaren este tema, y ya sea a causa de un montaje o no, es posible que terminen el programa juntos. Aun así, según los rumores, cómo acaben en La isla de las tentaciones no es lo más importante, pues parece que ambos ya han roto su relación e incluso se relaciona a Fiama con otro de los solteros, Rubén (que en el programa ha estado con Fani).

Andrea e Ismael

Andrea Gasca e Ismael Nicolás en 'La isla de las tentaciones'. MEDIASET

Aunque eran pareja, el paso de Andrea e Ismael ha discurrido por separado. La joven de 25 años se fijó desde el principio en Óscar, y ha llegado a asegurar que no pensaba en su novio. Él, por su parte, solo tuvo buenas amistades con las solteras hasta que vio todo lo que estaba haciendo su pareja. Entonces comenzó a fijarse en Andrea (la rubia) y es el chico que más acercamiento ha tenido con una soltera.

Por su comportamiento, es más que evidente que la pareja va a marcharse cada uno por su lado, pero las dudas pueden aflorar en la hoguera. Andrea parece estar viviendo en una burbuja con Óscar y volver a ver a Ismael puede hacer que cambien sus sentimientos. Por su parte, el murciano parece tener claro que la relación está rota, pero necesita muchas explicaciones de su ya exnovia.

Fani y... ¿Christofer?

Fani Carbajo y Christofer Guzmán en 'La isla de las tentaciones'. MEDIASET

Estefanía y Christofer son, sin duda, la pareja protagonista de este reality. Mucho se ha hablado de ellos, por la infidelidad de ella y la ternura de él. Pero a las puertas del final, parece que su destino ya está decidido, pues Christofer se marchó hace dos programas y lo único que queda por saber es si Fani se irá sola o con su soltero.

Todo apunta a que en la entrega de este martes, la madrileña terminará de la mano de Rubén, pues han entablado una relación y son prácticamente inseparables. Sin embargo, parece que no es oro todo lo que reluce, porque en el último programa se vio que el soltero pedía un poco más de espacio y no estaba del todo convencido de su relación con ella. De hecho, los rumores apuntan a que él está actualmente con Fiama, mientras que Fani y Christofer han vuelto a ser vistos juntos.