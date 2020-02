Rubén esquiva a Fani y explica sus dudas con ella en 'La isla de las tentaciones': "No me fío al cien por cien"

Rubén y Fani vivieron sus últimos días juntos este jueves en La isla de las tentaciones. Sin embargo, la recta final del reality no transcurrió como a la madrileña le hubiese gustado tras el abandono de Christofer. Y es que la concursante buscó apoyo en el soltero, pero este puso distancia entre ambos.

La aspirante explicó en el programa que su vida había dado un giro de 180 grados tras la ruptura con Christofer y que decidió apostar por Rubén. Pero, para su sorpresa, el valenciano decidió dar un paso atrás.

Los concursantes se dieron cuenta de que no se entendían tan bien como pensaban, lo que derivó en varios enfrentamientos. Así, la primera trifulca se produjo en la piscina, cuando Fani le propuso a Rubén mantener sexo y él rechazó la idea. "Te he dicho que no lo voy a hacer con las cámaras delante", le dijo Rubén visiblemente molesto.

La siguiente bronca fue a la hora de irse a la cama. Fani quería dormir con el joven, pero él buscó una excusa: informó de que se iba a dormir con Óscar porque iba a acostarse solo. Sin embargo, su compañero desmintió sus palabras y aseguró que había sido Rubén quien le había propuesto que durmieran juntos.

En este sentido, Rubén acudió a Fiama, su mejor amiga en el concurso, para desahogarse con ella. En la conversación le explicó que no se sentía del todo cómodo con Fani: "No me fío al cien por cien", se sinceró, a lo que añadió: "Hay cosas de Fani que me mosquean, tanta tranquilidad... Me asusta volver a la realidad y que las cosas no sean como aquí", apuntó.

La emisión de este jueves terminó con las despedidas entre las parejas y los solteros. "No estés tan triste, no quiero verte esa cara, parece esto una despedida hasta nunca", le dijo Rubén a Fani, quien aseguró que le daba pena el final de la experiencia: "Lo que hemos vivido aquí, de esta manera tan intensa, no los vamos a volver a vivir", se lamentó.