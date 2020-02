Indignación en las redes tras un comentario de Andrea sobre el físico de una soltera en 'La isla de las tentaciones'

Andrea se ha convertido en una de las concursantes más polémicas deLa isla de la tentaciones a raíz de su infidelidad a Ismael y de sus comentarios ofensivos en el programa, donde se expresa sin pelos en la lengua. Tanto es así que este martes cargó contra una de las solteras, lo que no gustó a los espectadores.

La concursante, que fue la primera en mantener relaciones sexuales en la isla, no acepta la conexión que ha surgido entre Ismael y Andrea, una de sus pretendientas en Villa Playa. Por ello, la aspirante no dudó en criticar el físico de la soltera cuando vio las imágenes donde se besaba con su novio.

"Si me cambia por algo peor me da risa. La chica es feísima, es un cuadro. Estos labios preciosos que yo tengo no pueden besar a Ismael después de haberse besado con ese cuadro. Me decepciona y me molesta, pero pienso más en Óscar que en Ismael", le dijo la concursante a Mónica Naranjo.

El comentario generó rápidamente un gran revuelo en Twitter, donde los usuarios inundaron a través de memes y mensajes esta red social, comparando el físico de las dos concursantes.

"Permitidme reirme", "Andrea hablando de cuadros, efectivamente ella sabe mucho, de hecho ella es abstracta" o "poco valoramos a esta gran chica: simpática, súper graciosa , buena gente y bonita; todo lo que no tiene Andrea" son algunos de los tuits.

Las críticas que ha recogido la participante en el reality provocaron que esta semana se pronunciase en su cuenta de Instagram: "Si me conocieran de verdad más de uno se sorprendería de lo alejadas que están de la realidad todas esas cosas que se están diciendo de mí", escribió en una publicación.

#LaIslaDeLasTentaciones8 Andrea hablando de cuadros, efectivamente ella sabe mucho, de hecho ella es abstracta pic.twitter.com/fBwd8x7Oyg — David Martín (@hedavid9) February 4, 2020

No he visto cosa + fea dice Andrea #LaIslaDeLasTentaciones8pic.twitter.com/HjlJR8pSek — sergi (@SergiMalalts) February 5, 2020

Yo viendo las gilipolleces que dice la tonta de la Andrea#LaIslaDeLasTentaciones8pic.twitter.com/tayuD6KFpo — Joan C. (@Joan_27c) February 4, 2020

Otra vez Andrea metiéndose con el físico #LaIslaDeLasTentaciones8pic.twitter.com/htmxfzbRls — Lυмιère ☁️ (Quimera) (@LumierePC) February 4, 2020

Andrea: “Estos labios preciosos no pueden besar a Ismael después de haberse besado con esa”



Sus labios:#LaIslaDeLasTentaciones8pic.twitter.com/n1cHRFgGwD — Olgaesgar (@Olgaesgar) February 4, 2020

ahora enserio voy a chillar, ALGUIEN PUEDE DECIRLE A ANDREA QUE LA ÚNICA FEA ES ELLA????? #LaIslaDeLasTentaciones8pic.twitter.com/oOPEDe9z7Q — Bibi🧚🏼‍♀️ (@brndalxpezzz) February 4, 2020