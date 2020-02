Fiama explica su desmesurado comportamiento y Álex estalla contra ella tras 'La isla de las tentaciones'

Álex y Fiama entraron en La isla de las tentaciones dispuestos a poner a prueba su amor con vistas a una inminente boda. Pero el programa los está alejando, más que acercando.

En el último capítulo emitido, los espectadores se sorprendieron al ver a la canaria fuera de sí estallando contra su novio.

Esta había sido acusada de haber orquestado un mensaje y su novio estaría metido en el meollo. Al enterarse, Fiama estalló. "La persona con la que me iba a casar me ha fallado, ¿estamos flipando?", estalló.

Imágenes que ha tenido que revivir en la actualidad y por las que se ha explicado. "¡Qué horror! Estaba borracha, lo reconozco, no puedo decir otra cosa, tenía un pedo de esos melancólicos y me monté una película que parecía que estaba en Pasión de gavilanes", ha confesado en sus stories de Instagram.

En la última entrega, su novio Álex también fue protagonista de unas imágenes en las que ella misma le criticó, atacándolo duramente.

Eran unas imágenes de Álex y los demás chicos disfrazados de mujeres en las que él bromeaba sobre su deseo de estar con alguien adinerado para que le comprara "bolsos caros". A Fiama no le gustó absolutamente nada y llegó a decir que su novio la avergonzaba y que sentíoa incluso asco. "Más aún sabiendo que soy una persona muy feminista", apuntó frente a las cámaras.

Unas palabras de las que él, ahora tras ver de nuevo las imágenes, se ha querido defender en su Instagram.

"No hago de menos a la mujer en ningún caso, me río de un sector muy conocido en las noches. Hablamos de feminismo y damos un bofetón en la mano a una mujer por 'tocar' a un chico, ahora a juzgar vosotros mismos. Prefiero que me ataquen por llorar, quejarme o ser bromista a dejar en ridículo a una persona que supuestamente quiero con mis actos delante de toda España", dice en un claro ataque a Fiama por su actitud con él durante el reality.