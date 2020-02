El zasca de Mónica Naranjo a Andrea en 'La isla de las tentaciones': "Te sientes traicionada pero tú duermes con Óscar"

Mónica Naranjo fue este jueves una de las grandes protagonistas de La isla de las tentaciones. La presentadora tuvo un arrebato de sinceridad con Andrea cuando esta criticó la actitud de Ismael, su pareja en el concurso.

Las concursantes se reunieron en la hoguera con la conductora del espacio de Mediaset, que enseñó por primera vez las imágenes de las solteras que más conectaron con sus novios en República Dominicana. En los vídeos las pretendientas explicaban qué impresión tenían sobre las cinco concursantes.

De esta manera, cuando a Andrea le tocó el turno se mostró con la misma actitud que en la anterior reunión, en la que llamó "cuadro" a la soltera que se cita con Ismael, quien también se llama Andrea: "Ismael me decepciona", dijo.

"A veces intento no comerme mucho la cabeza porque lo que quiero es hablar con él y que me explique. Me siento traicionada y hay muchas actitudes suyas que no son normales", explicó Andrea ante una sorprendida Mónica Naranjo.

Así, la presentadora se dirigió a la concursante sin pelos en la lengua: "Andrea, permíteme pero hay algo que no entiendo. Quieres que él te dé explicaciones por un beso pero tú duermes con Óscar y te parece bien", le dijo.

La joven respondió al arranque de sinceridad de la cantante: "Obviamente siempre he dicho que los dos nos tenemos que dar explicaciones", contestó, y aseguró que tenía ganas de ver a Ismael y de conversar sobre su situación.

Las redes sociales aplaudieron la reacción de Mónica Naranjo, que se convirtió rápidamente en trending topic en Twitter con comentarios como "Mónica Naranjo debería moderar el próximo debate de investidura" o "Mónica Naranjo hundiendo en un programa a Andrea. Osea qué fantasía".

MONICA NARANJO HUNDIENDO EN UN PROGRAMA A ANDREA OSEA Q FANTASIAAAAAAAAAAAA #LaIslaDeLasTentaciones9pic.twitter.com/NjSFqbtbik — LA PITONISA ADARISTA (@Gh1Coment) February 6, 2020

Andrea: Me siento traicionada y quiero explicaciones

Mónica: ???? Quieres explicaciones? Pero tú duermes con óscar y te parece bien



BOOOOOOOOOOOOOMMMMMM #LaIslaDeLasTentaciones9pic.twitter.com/MkZsONmU69 — 𝕷𝖊𝖎𝖑𝖆🌹 (@blessdlei) February 6, 2020

Mónica a Andrea: No se por qué te enfadas con Ismael si tu estás durmiendo con Óscar



Toda España:#LaIslaDeLasTentaciones9pic.twitter.com/BRzSTddpIJ — karen⚡🏳️‍🌈 (@kareen_rms) February 6, 2020

Mónica preguntándole a Andrea que cómo es que se siente traicionada por un beso cuando ella duerme(folla) con otro y no le parece mal... JAJAJAJA BOOOOOOMMM #LaIslaDeLasTentaciones9pic.twitter.com/etYE7AHblJ — JHON STEVEN (@imjhons) February 6, 2020

Mónica Naranjo debería moderar el próximo debate de investidura.#LaIslaDeLasTentaciones9pic.twitter.com/UoBjyZw9ko — Yo-da (@MrYoda8) February 6, 2020