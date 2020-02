Iglesias formará parte de la mesa de negociación del Gobierno con Torra

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se sentará junto al presidente Pedro Sánchez y al president de la Generalitat, Quim Torra, en la mesa de negociación sobre la crisis territorial de Cataluña. Así lo anunció el propio Iglesias este lunes en una entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta.

Según dijo el vicepresidente, su presencia ha sido aprobada por Sánchez, que le habría "pedido" que estuviera en el órgano, en el que también tendrán presencia otros ministros del Gobierno que Iglesias no detalló. "Me voy a esforzar mucho, voy a intentar ser útil a mi país, hace falta diálogo, dialogo y dialogo", sostuvo el dirigente, que aseguró que el proceso de negociación será "largo" y requerirá "fórmulas que no van a ser satisfactorias al 100% para todos".

La presencia de Iglesias en la delegación que liderará Sánchez en la mesa de negociación, no obstante, no implica que vaya a haber disparidad de criterios en el Ejecutivo, según aseguró el propio vicepresidente, pese a que Unidas Podemos sigue defendiendo un referéndum de autodeterminación. "La posición del Gobierno es la posición del Gobierno", zanjó.

Iglesias, además, respaldó la decisión de Sánchez de rechazar la presencia de un relator internacional en esas reuniones, como quiere Torra. "Los dos gobiernos podemos entendernos perfectamente sin él", aseguró el vicepresidente, que insistió en que la mesa es "entre los dos gobiernos" y señaló que "las reglas del juego ya están encima de la mesa".

Con respecto a la reforma del Código Penal que plantea llevar al Congreso el PSOE, que podría afectar al delito de sedición, Iglesias se mostró de acuerdo con adecuar la norma a "los estándares garantistas europeos". Y el vicepresidente no quiso valorar una posible salida de prisión de los presos del procés a raíz de este cambio legal. "La aplicación del Código Penal le corresponde al poder judicial", se limitó a señalar.