Ágatha Ruiz de la Prada habla de su ruptura con Luis Miguel Rodríguez: "Toca pasarlo mal"

Aunque nadie –o casi nadie– apostaba por una reconciliación, la Navidad llegó con una segunda oportunidad para Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez. Sin embargo, el tiempo parece haber dado la razón a todos los que advertían a la diseñadora de la doble vida del empresario conocido como El Chatarrero–entre ellas su hija Cósima– y, finalmente, ha decidido poner punto y final a la relación que mantenían desde hace, al menos, un año y medio.

Lo ha hecho, además, dando una entrevista en exclusiva para la revista ¡Hola!, donde se ha guardado pocos detalles de esta ruptura que, desde hace tiempo, venía ocupando titulares. Así, ha confesado que ella tenía claro que su noviazgo con Luis Miguel terminaría de este modo; y más después de la crisis de pareja que protagonizaron en público en la cena homenaje a la diseñadora en el Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid.

No hay que olvidar que uno de los detonantes de su primer amago de ruptura fue la publicación de unas fotografías en las que se veía al empresario en compañía de la ex de Kiko Rivera, Silvia Fominaya, algo a lo que Ruiz de la Prada no dio demasiada importancia en su momento. "Debo ser la única imbécil en España que se cree que no ha habido ninguna infidelidad. Al menos, no tengo las pruebas", ha contado a la revista, donde también ha querido destacar que Luis Miguel le aseguró que esa supuesta infidelidad "había sido el peor error de su vida".

La diseñadora, que acaba de presentar su colección otoño invierno 2020-2021 en la Madrid Fashion Week, también ha confesado que, cuando empezó con él, ya tenía claro que el empresario había llevado vida de soltero durante su matrimonio. No obstante, “él sabía que, aunque no lo habíamos hablado, eso no lo podía hacer conmigo”, ha narrado poco antes de asegurar que ahora "toca pasarlo mal" y no caer rendida ante una posible reconciliación.

Y es que, si algo ha caracterizado el noviazgo que han mantenido la diseñadora con El Chatarrero, son las ideas y venidas constantes que han vivido desde que formalizasen su noviazgo en verano de 2018.