Ágatha Ruiz de la Prada manda "a paseo" a Luis Miguel Rodríguez después de sus fotos con la ex de Kiko Rivera

Todo comenzó con unas fotografías que sacó en portada y en exclusiva la revista Lecturas este miércoles. En ellas se veía a Luis Miguel Rodríguez dando un beso y abrazando de forma cariñosa a una joven. Y eso ha hecho que su actual pareja, Ágatha Ruiz de la Prada, haya cortado con él.

Así, la diseñadora ha puesto fin a su relación con el empresario, con quien salía desde el verano de 2018, aunque dicen que hubo un parón el pasado enero cuando Rodríguez fue fotografiado en una posible infidelidad con Silvia Fominaya.

También es cierto que ahora ambos estaban los dos en el mejor momento, asentándose, siendo sinceros el uno con el otro (hace un año desveló en televisión la diseñadora que fue infiel a Pedro J. Ramírez) y apenas dos días antes de la publicación de las nuevas imágenes se dejaban ver, contentos y enamorados, en la fiesta que dio Vanity Fair como homenaje a Antonio Banderas.

Y el que no se ha podido contener ha sido el propio Luis Miguel, que ha hablado con Informalia para dar su versión de lo ocurrido y, en palabras de quien fuera dueño de Desguaces La Torre, sí, la modista ha cortado con él, lo que le deja devastado, pero no entiende la publicación de las fotografías.

"Me ha mandado a paseo", ha comentado desolado al citado medio, que acto seguido carga contra la explosiva rubia, que no es otra que Marcia di Lele, una brasileña que hace una década tuvo un romance muy sonado con Kiko Rivera.

"Y por mí, me da igual, aunque ha sido una sinvergonzada de esa individua, que seguramente ha llamado a un fotógrafo para hacer esas fotos, que ni me acuerdo de cuándo son", desvela el empresario de chatarra más importante de Europa y que ya tenía fama de "desinhibido".

"Lo que me importa es el daño que le pueda hacer a Ágatha, que no se merece esta faena", asegura Rodríguez, también conocido como 'El Chatarrero', sobre cómo puede afectar emocionalmente su desliz a Ruiz de la Prada.

"Conozco a esa mujer de hace años. Me la presentó Ángel Nieto, fíjate si hace tiempo, pero no tengo nada con ella ni quiero. Ha sido una trampa", revela e insiste Rodríguez sobre su relación con la actriz, con la que le pillaron dando rienda suelta a su pasión.

De hecho, tal y como afirma Lecturas, Di Lele está actualmente casada con un millonario suizo y reside en Lugano, donde asegura que es bastante feliz, pero no se olvidan de mencionar que, tras su romance con Rivera, probó suerte en la industria musical cantando Se me enamora el alma, el tema de su exsuegra Isabel Pantoja, por varias discotecas, así como visitaba platós para hablar de un supuesto embarazo del hijo de Kiko Rivera que nadie tomó en serio y del que no se supo nunca nada más.

Fue una época en la que hizo amistad con Miriam Sánchez y con Yola Berrocal, pero con ambas acabó a la gresca. Se hizo célebre su frase "Gracias a Dios yo sé poner a un hombre cachondo".