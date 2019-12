La Navidad reconcilia a Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez

Nadie –o casi nadie– apostaba por una reconciliación. Un retorno, el de Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez, que no ha gustado a todos pero que ya es una realidad. El amor que se profesan ha conseguido vencer a aquellas fotografías que se publicaron de él con una mujer brasileña que le tendió una trampa. Fue 20minutos el primer medio que anunció que la diseñadora había puesto distancia física para reflexionar y que sería a su regreso de París cuando mantendría una conversación con el empresario que marcaría el rumbo de su relación.

La misma se produjo el pasado día 12 y sirvió para, como ya es evidente, seguir forjando una relación que está basada en la lealtad y en el respeto. Ni siquiera la poca simpatía que Luismi despierta en parte del entorno de Ágatha, no hay nadie que se anteponga a los sentimientos. En cualquier caso, todos deben estar tranquilos. No ha habido terceras personas aunque haya quien se empecine en emborronar una historia que, de momento, no tiene fecha de caducidad. De hecho, me consta que estas Navidades Luismi y Ágatha han hecho planes juntos y piensan ya en el siguiente viaje, demostrando que su amor no tiene fronteras.

Por cierto...

La periodista y escritora tendrá que verse las caras en los juzgados con la vedette. La demanda ha sido admitida a trámite y la indemnización puede ser millonaria.

El cambio físico del cantante cántabro ha revolucionado las redes sociales. Él se lo toma con poco humor y ha pedido a sus más íntimos que no hagan referencia a los memes.

La presentadora en busca de un proyecto ya tiene un formato sobre la mesa que le convence y le ilusiona. El anuncio podría llegar antes de lo que muchos imaginan.

La joven cantante del concurso de las estrellas está atravesando su primer bache con el actor, hijo de la actriz inolvidable. Dicen que él empieza a querer volar solo...

La amiga del torero con el que fue inmortalizada en unas fotografías muy polémicas está dispuesta a llegar hasta el final. Ya ha descubierto a la persona que le traicionó y no va a dejar que algo así vuelva a ocurrirle.