Puig titla de "súmmum de cinisme" que el PPCV denuncie que el Govern no retorne l'IVA que "va furtar Montoro"

Puig ha rebutjat així l'anunci de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que emprendran accions legals contra el govern de Pedro Sánchez per no desbloquejar els 281 milions de l'IVA que l'Estat deu a la Comunitat Valenciana. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha assegurat aquest dilluns que no veu "factible" que el Govern puga retornar els 2.500 milions d'euros de l'IVA autonòmic del 2017.

"És l'exercici de cinisme més gran que he observat, i mira que hem vist prou exercicis de cinisme per part de la dreta espanyola en els últims anys. És el súmmum del cinisme", ha asseverat a preguntes dels periodistes en la inauguració de la fira internacional de ceràmica Cevisama.

En aquesta línia, Puig ha recalcat que "Bonig sap perfectament que qui va deixar de pagar eixa mensualitat de l'IVA a les comunitats autònomes va ser el govern del PP i el senyor Montoro". "No suficient amb açò, el PP va tindre una altra oportunitat de pagar-ho", ha recordat sobre el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2019 que no va tirar endavant "perquè el PP i els independentistes van votar en contra".

Per contra, ha assegurat que la Generalitat "va a defendre els interessos dels valencians com sempre". "I, per descomptat, anem a defendre que eixa mensualitat que va deixar de pagar la dreta espanyola a les comunitats la paguen d'una vegada", ha garantit.