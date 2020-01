Rufián niega que amenazara a Sánchez: "Solo le recordamos la importancia de ese espacio de resolución política"

Gabriel Rufián fue uno de los protagonistas durante la jornada de este jueves al conseguir que el Gobierno reculara y mantuviera finalmente abierta la mesa de negociación con Cataluña pese al anuncio de Torra de convocar elecciones anticipadas una vez se aprueben los presupuestos autonómicos. Si bien no ha querido entrar en los detalles de su reunión con Pedro Sánchez, sí ha querido señalar que no le amenazó con tumbar los Presupuestos Generales del Estado: "No quiero que la gente se vaya con la idea de que yo amenacé. Simplemente recordamos la importancia de ese espacio de resolución política", ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser.

En ella ha recordado que esa mesa de negociación era uno de los requisitos imprescindibles para que su partido, ERC, apoyara la investidura de Sánchez: "Es de primero de política que si no se cumplen los acuerdos, es complicado seguir hacia delante", ha apuntado.

Siguiendo con el tono conciliador y moderado que asumió al tomar las riendas del partido en el Congreso de los Diputados como sucesor de Joan Tardá, ha evitado las críticas al Ejecutivo tras renunciar en un primer momento a la mesa de negociación alegando que no lo hizo "de mala fe". "Moncloa hace un diagnóstico equivocado de la situación y considera que se tiene que posponer todo a después de las elecciones, así que le dimos toda la información que le faltaba", ha señalado para justificar el cambio de decisión del Gobierno durante la misma jornada.

El portavoz de ERC en el Congreso ha asegurado que se enteró por la prensa de la primera decisión de Sánchez, pero no ha querido dar información sobre quién llamó a quién para la reunión de este jueves y para dar explicaciones: "Es un compromiso que tenemos con el Gobierno, con el PSOE y con Podemos, mantener la discreción", ha apuntado.

Tampoco ha ahondado en la crisis con su socio de Gobierno en Cataluña, JxCat, después de que Torra acusara a ERC de "deslealtad" y se ha limitado a destacar que "es el mundo al revés, que un Gobierno convoque elecciones después de aprobar los presupuestos. No obstante, sí que ha reconocido las diferencias que mantienen con JxCat para afrontar "la vía para la solución del conflicto político en Cataluña".