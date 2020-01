El calendario de Torra complica los Presupuestos de Pedro Sánchez

La convocatoria electoral en Cataluña, pese a que aún no tiene fecha, amenaza con dar al traste con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y complicar mucho la legislatura al presidente Pedro Sánchez. Para sacar adelante sus cuentas, el Gobierno central necesita los votos de ERC en el Congreso. Y el apoyo de los republicanos podría tornarse muy complicado si el president Quim Torra convoca las elecciones en una fecha próxima a la votación de los Presupuestos estatales.

Pese a que Torra aseguró este miércoles que "esta legislatura ya no tiene más recorrido" por la falta de "confianza" entre JxCat y ERC, lo cierto es que aún faltan unos meses para que los ciudadanos elijan un nuevo Parlament. La previsión es que los Presupuestos autonómicos se aprueben el próximo 18 de marzo, y como Torra ha dicho que no convocará elecciones hasta que eso no ocurra, la cita con las urnas no podrá tener lugar como mínimo hasta el 28 de abril, teniendo en cuenta los al menos 40 días que tienen que pasar desde que se publique el decreto de convocatoria.

No obstante, Torra puede optar por retrasar la fecha a mayo, junio o incluso más allá del verano. Esa flexibilidad le permitirá influir en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que Sánchez quiere tener aprobados antes de que acabe septiembre y que el Gobierno ya ha comenzado a elaborar. Y es que un escenario preelectoral dificultaría el apoyo de ERC a las cuentas por la presión que ejercería JxCat, que ha hecho bandera de su dureza contra el Estado frente a la supuesta tibieza de los de Oriol Junqueras.

El peor escenario para Sánchez sería que las elecciones en Cataluña coincidan con la tramitación de los Presupuestos en el Congreso, dado que ERC estaría en plena campaña y sobre ella planearía el miedo a ser castigada electoralmente por ello. Si los comicios, por el contrario, se celebrasen antes de la votación de las cuentas en la Cámara baja, ERC tendría mucha mayor libertad para apoyar a Sánchez tras la cita con las urnas.

La última encuesta del CEO –el CIS catalán– coloca a ERC como primera fuerza si se celebrasen elecciones con un 25,4% de los votos, por el 19% de JxCat. No obstante, algunos sondeos internos de Moncloa alertan de una remontada de la formación de Carles Puigdemont, lo que añade obstáculos a ERC para apoyar los Presupuestos. Y, habida cuenta de que siguen vigentes los de 2018, diseñados por el PP, no sacar adelante unas cuentas pondría muy cuesta arriba la legislatura para Sánchez.