C-LM recuerda a Montero que ella misma reclamó el IVA que ahora niega cuando era consejera de Hacienda en Andalucía

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, así se ha referido a la postura de Montero, que este mismo martes afirmaba que la no devolución de los 2.500 millones de euros del IVA autonómico de 2017 a las comunidades se debe al bloqueo del PP al proyecto de Presupuestos de 2019 que corregía el cambio normativo aprobado por el exministro Montoro, aclarando que el Ejecutivo no se queda ese montante, ya que "no existe" al haberse producido el ajuste en términos de Contabilidad Nacional hace dos años.

"Hoy nos ha dicho que el problema es heredado. Opinamos que los problemas están para resolverse y este problema afecta a la ciudadanía directamente", ha afirmado, añadiendo que el Gobierno castellanomanchego "interpela al nacional para que se resuelva".

En todo caso, se ha mostrado confiada en que este extremo se vea resuelto en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, si bien ha recordado que "si no hay solución", la Junta de Castilla-La Mancha "tomará las medidas oportunas para cobrar un IVA que le pertenece".