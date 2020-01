El PSOE reclama a las administraciones que pongan "todos los medios" a disposición de los vecinos de Campanillas

En una visita junto al portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, el líder del PSOE ha añadido que instarán al Gobierno central a establecer "las ayudas que se recogen en el marco del Consorcio de Seguros y a través de Protección Civil".

Ha recordado que el centro de salud de la zona ha abierto "en unas condiciones no muy idóneas en la que parte del personal sanitario es el que realiza tareas de limpieza y evacuación de agua, necesitan mayores medios para estar en condiciones".

Más tarde, Ruiz Espejo se ha desplazado al municipio malagueño de Cártama, donde ha hecho balance del primer año de gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía.

Así, ha visitado el entorno del colegio público La Mata, lamentando que se haya visto "perjudicado" por la falta de planes del gobierno andaluz para la eliminación de las aulas prefabricadas y para la ampliación del centro en el solar adjunto: "Es un parón más que hace que no haya habido una apuesta clara por el PP ni por Cs".

Ese "parón" se extiende, a su juicio, por proyectos "necesarios para la provincia, en materia educativa, sanitaria e infraestructuras, un frenazo en la creación de empleo frente a los años de gobiernos socialistas y un maltrato y recorte a los servicios públicos que solo buscan su desmantelamiento".

En Cártama, ha continuado, "no se ha avanzado en ninguno de los proyectos prioritarios para el municipio, no se avanza en el nuevo centro de salud ni para trasladar el ya existente, o cómo no se ha puesto en marcha el área de hospitalización del CHARE del Guadalhorce, encontrándose esta infraestructura igual a como la dejamos los socialistas".

También ha criticado que no se hayan atendido "ninguna de las propuestas realizadas a través de enmiendas al presupuesto andaluz", citando el desdoblamiento de la autovía del Guadalhorce, la mejora de los accesos a Pizarra o Cártama, o la mejora de vías.

Frente a esta situación, ha situado al Gobierno de Pedro Sánchez, "que ha dado un impulso a la agenda social y ciudadana en el país con la actualización del IPC de las pensiones, que beneficiará a más de 3.500 pensionistas en Cártama y más de 290.000 en toda la provincia, o con la aprobación de la subida del sueldo de los funcionarios o del Salario Mínimo Interprofesional".

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Miguel Espinosa, ha denunciado que el gobierno de PP y Cs en la Junta "no ha llevado a cabo las promesas realizadas, el centro de salud no cuenta con financiación ni con el compromiso del PP para construir uno nuevo".

"El CEIP La Mata, que es una reivindicación ciudadana y compromiso del PP, va cada vez a peor, los niños están dando clase en la sala de profesores o en los pasillos", ha explicado y ha reclamado que la Junta "cumpla con el municipio".