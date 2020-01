Casado no esconde su deseo para las elecciones catalanas: una vía "unica" con el PP, Cs y Manuel Valls

A nadie se le escapa que las elecciones autonómicas en Cataluña pueden estar cada vez más cerca. En el PP, de hecho, ya trabajan ese escenario, y Pablo Casado no oculta sus deseos. "Ojalá que todos los constitucionalistas lleguemos a una convergencia y, si se me permite la expresión conocida en Cataluña, una convergencia democrática y constitucionalista que no solo pasa por Manuel Valls y Ciudadanos y por el PP, sino por la sociedad civil", sostuvo este lunes el líder popular.

En una entrevista en Antena 3, Casado cree que debería ocurrir algo similar a lo que ocurrió en su día en el País Vasco, donde primero la sociedad civil dijo "basta ya" y poco después lograron llegar al Gobierno vasco.

En este sentido, recordó que tanto el Gobierno del PP como el PSE de Nicolás Redondo Terreros dieron a los ciudadanos "la posibilidad de tener una referencia a nivel social" que luego permitió que los constitucionalistas fueran "capaces de ganar en las urnas". Fue un momento, dijo, en el que la sociedad dijo "basta ya" frente al nacionalismo y el terrorismo de ETA.

"Hay que alzar la voz en Cataluña frente a la fractura social"

"Eso creo que hace falta ahora en Cataluña. Los partidos constitucionalistas pero también a esos profesores, periodistas, profesionales que alzan la voz" frente a la "fractura social". Eso sí, reconoce que no han iniciado conversaciones para explorar esta posibilidad. Cabe recordar, además, que PP y Cs ya conformaron coalición en Navarra con NavarraSuma, que cuenta con dos diputados en el Congreso.

Coincidiendo con el 25 aniversario del asesinato por ETA del teniente alcalde de San Sebastián, GregorioOrdoñez, ha señalado que es una "referencia" y una "figura irrepetible" y ha añadido que tanto su viuda Ana Iríbar como su hermana Consuelo Ordóñez les han invitado a un acto en San Sebastián para recordar su legado.

"Hay muchos chicos que ya no saben quién es GoyoOrdóñez o Miguel Ángel Blanco, y esto se debería enseñar también en los colegios, menos educación en el sectarismo y más educación en la concordia. Y las víctimas de ETA son nuestro pilar de la concordia y la defensa de los principios que han hecho tan grande nuestra Constitución y nuestra democracia", aseveró el líder del PP.