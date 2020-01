Compromís plantea prohibir máquinas de apuestas en bares para combatir la "pandemia" de la ludopatía

El objetivo de esta batería de propuestas es combatir "una adicción comparable a la heroína", como ha subrayado en rueda de prensa el portavoz de la coalición en Les Corts, Fran Ferri. La ley del juego saldrá previsiblemente adelante esta legislatura como "una de las grandes iniciativas de la legislatura" del Botànic II, tras la aprobación del proyecto el pasado mes de octubre, por segunda vez.

Ante la "alarma social" por la proliferación "indiscriminada" de locales, con unos 500 en funcionamiento en la Comunitat, Compromís quiere prohibir la instalación de máquinas de juego y apuestas y de su publicidad en recintos deportivos, así como no permitir máquinas de apuestas en establecimientos de hostelería y no renovar las ya instaladas.

También propone un sistema de identificación que podría funcionar con el DNI electrónico o una tarjeta de jugador como en otros países, para evitar que jueguen menores de edad o personas con problemas de ludopatía, y que las máquinas en desuso permanezcan sin actividad sonora o visual.

Entre las enmiendas figura el establecimiento de una distancia mínima de mil metros entre los locales de juego y los centros educativos, sanitarios y deportivos, al igual que entre este tipo de establecimientos entre sí, y la prohibición de abrir nuevos en barrios vulnerables.

Otra medida destacada es una moratoria de cinco años en la concesión de autorizaciones para realizar en este tiempo un estudio del impacto sociosanitario que permita fijar limitaciones al número de locales en base a criterios de salud pública, poblacionales, socioeconómicos y territoriales.

JUEGO PATOLÓGICO

Para incidir en el riesgo de adicción, la coalición baraja por ampliar el nombre a 'ley valenciana de regulación del juego y prevención y lucha contra el juego patológico' y por transformar la comisión del juego en un órgano con un enfoque integral, incluyendo a representantes de las consellerias de Sanidad, Educación y Políticas Inclusivas, asociaciones de afectados y expertos.

En la misma línea, plantea una estrategia valenciana integral de prevención y tratamiento del juego patológico, coordinada por la Conselleria de Sanidad y revisada periódicamente, junto a medidas de prevención y atención a las "víctimas del juego patológico" como talleres y actividades de prevención para jóvenes, protocolos de detección precoz y unidades multidisciplinares específicas de tratamiento.

En materia de publicidad, Compromís aboga por prohibir la publicidad del juego en el exterior de los locales, en la calle o en los medios de transporte públicos, así como la de productos financieros o crediticios y de páginas de juego online en el interior.

También pretende dar rango de ley a la exclusión de publicidad de juego y apuestas en medios de comunicación públicos autonómicos y locales, al hilo del código de conducta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), y fortalecer la prohibición de publicidad institucional de la Generalitat en los que sí emitan este tipo de anuncios.

Con todas estas medidas, la coalición quiere mostrar su "compromiso" con la protección de los menores y las personas que sufren ludopatía para "avanzar en la lucha contra el juego patológico y que no se convierta en un problema social". En definitiva, "que los jóvenes tengan alternativas de ocio que no sean el bar y las apuestas", ha reivindicado la diputada Graciela Ferrer.

Sobre la presentación de propuestas en solitario y no junto a los socios de gobierno (PSPV y Unides Podem), los representantes de Compromís han remarcado que "no se suprime nada" del proyecto de ley del juego y que la intención es ampliarlo, con lo que "no es una enmienda a la totalidad" ni hay "ninguna anormalidad ni incidencia". "Llegaremos a un acuerdo como hemos hecho siempre", ha confiado el síndic.