Rufián advierte a Sánchez: "Si no hay mesa de diálogo, no hay legislatura"

Pese a todos los vaivenes y al último sobresalto producido por la inhabilitación del president Quim Torra por parte de la Junta Electoral Central, ERC se abstendrá para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Pero este sábado, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, pronunció un discurso plagado de desconfianza y advertencias al PSOE y avisó a Sánchez de que si no pone en marcha la mesa de negociación a la que se ha comprometido, "no hay legislatura".

Rufián realizó algunos guiños a los socialistas, a quienes dio la "bienvenida" a la "senda del diálogo" y de quienes admitió que "la música" de los últimos meses suena mejor. Pero también señaló que el matrimonio PSOE-ERC no se ha unido por "afecto", sino por el "espanto" que provocan, a su juicio, PP, Vox y Ciudadanos. Y se enorgulleció de que ERC, su partido, haya forzado a los socialistas a negociar: "Dijimos que sentaríamos al gobierno en una mesa de diálogo, y eso hemos hecho".

Rufián no quiso anticipar conclusiones de esa mesa de negociación pactada y que, según recordó, no contempla vetos a priori para las propuestas ni del Gobierno central ni del autonómico. Pero advirtió a Sánchez de que, "si esta mesa no se cumple, no se estará estafando a un partido, se estará estafando a un pueblo otra vez, una vez más".

Ante ese planteamiento, en su réplica Sánchez quiso tranquilizar a ERC. "Despreocúpese: la mesa se va a crear", señaló Sánchez, que sostuvo que se trata de un "paso importante y necesario" y la "obligación" del Gobierno. No obstante, el candidato socialista defendió que, además de una crisis política en Cataluña, también existe un problema de "convivencia", una afirmación con la que chocó Rufián, que aseguró que le "chirría" esa idea.

También exhibieron sus diferencias PSOE y ERC en lo relativo a la cuestión territorial, en la que Sánchez reconoció que ambas formaciones parten de posiciones "muy diferentes". "Pero entiendo que tienen la voluntad de dialogar, superar el conflicto y encontrar un punto de equilibrio", trató de conciliar el candidato, que además quiso acercarse a ERC al afirmar que "la deriva judicial al final ha hecho imposible hacer política, y es importante devolver el conflicto político a la política".