Varapalo empresarial para Pilar Rubio: cierra sin preaviso su tienda de ropa 'online'

Aunque 2019 ha tenido pasajes muy buenos–como el día que dio el sí, quiero a Sergio Ramos–, también ha tenido momentos duros para Pilar Rubio, si bien es cierto que la colaboradora de El Hormiguero ha intentado que pasasen desapercibidos. Así, más allá de las polémicas suscitadas bien por colarse, supuestamente en el hospital o por hacer stories mientras iban a votar en familia en las últimas elecciones, la también modelo ha tenido que despedirse de su primer negocio online, aunque lo ha hecho en silencio y sin dar demasiadas pistas.

Rubio ha cerrado My shop list by Pilar Rubio: la tienda online que permitía a sus seguidores adquirir en tan solo un clic alguno de los looks más mediáticos de la colaboradora de El Hormiguero. Un sueño hecho realidad para la modelo que, sin embargo, ha tardado menos de un año en venirse abajo, aunque por el momento no han trascendido los motivos de su cierre.

Cabe destacar que la presentadora, muy asidua en Instagram, no se ha animado a anunciar nada del inminente cierre de My shop list, cuya cuenta en la mentada red social no está disponible desde hace algunos días, aunque por el momento se desconoce la fecha. Lo mismo ocurre si se intenta acceder al portal de compra del negocio de Rubio, cuyo acceso está cerrado al público desde hace algunos días.

Otro ‘fashion drama’

No es la primera vez que la colaboradora de El Hormiguero intenta embarcarse en una aventura profesional estrechamente relacionada con la moda. En 2011, estando embarazada de su primer hijo, Rubio dijo adiós, también sin previo aviso, a la colección de ropa que lanzó pocos meses antes. Se llamaba MetalHead by Pilar Rubio y, si triunfaba, sería la que le abriría las puertas de la creación de su soñada marca de moda propia: algo que, por el momento, tendrá que esperar.