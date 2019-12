La reacción sindical tras la sentencia de los funcionarios: "Los trabajadores no deben sentirse vigilados ni alarmarse"

Este miércoles, se ha conocido una sentencia del Tribunal Supremo que avalaba que la Administración Pública recorte el plus de productividad a una trabajadora por no atender a su trabajo al rechazar el recurso interpuesto por ella.

En ese sentido, el fallo permite que la Administración tenga "margen" y ha señalado que no marca doctrina.

Al respecto, los sindicatos han criticado que estos complementos se estén aplicando "sin criterios claros". Por ello, 20Minutos se ha puesto en contacto con Carlos Álvarez, responsable de UGT en asuntos relacionados con la Administración del Estado para consultarle sobre la postura de la organización sindical.

¿Qué análisis hacen desde UGT de esta sentencia del Tribunal Supremo?

Respuesta: Leyendo lo que se recoge en la sentencia entiendo que en este caso hay pruebas (para que se reduzca el sueldo de la funcionaria del Tribunal de Cuentas). Poco más podemos decir. Como digo, es una sentencia que se basa una serie de hechos probados.

¿Consideran que sienta un precedente para que se vigile más la productividad?

No lo creo. Lo que sí pedimos es haya más transparencia y rendición de cuentas. Hay un ocultismo brutal por el hecho de que cada Ministerio tiene su propio criterio a la hora de estudiar la productividad pero eso no puede conducir a una ocultación de esos criterios. Mantenemos y criticamos que haya esa falta de información, de claridad. Es lo que reclamamos desde UGT.

Entendemos por tanto que la valoración de la productividad es algo subjetivo, ¿no?

R: Sí, pero no debería seguir siendo así. Es necesario que se sigan y se respeten unos criterios objetivos. Existen unos estándares respecto a la productividad, pero ahora lo que hace falta es que no se los salten, aunque recalco que en esta sentencia existe una serie de pruebas.

¿Qué soluciones se proponen desde el sindicato?

Precisamente esa. Porque efectivamente en muchos casos se saltan la objetividad. Cierto es que algunos Ministerios u organismos lo hacen bien, pero otros no. El tema de los pluses por productividad es algo que, por lo menos, tiene que ser consultado con los representantes de los trabajadores.

¿Es esta una sentencia que pueda generar cierta alarma entre los trabajadores?

No, no, para nada. No tiene por qué haber alarmismo después de la sentencia ni los trabajadores se tienen por qué sentir más vigilados. Esta es una sentencia en la que se recoge una situación que se ha probado.