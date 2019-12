La Cumbre del Clima de Madrid cierra sin avances políticos y los activistas hablan de "fracaso" y "oportunidad perdida"

Después de dos semanas, la Cumbre del Clima de Madrid cerrará hoy sus puertas sin acuerdos políticos de calado para contener el aumento de la temperatura global. La cita de Madrid ha evidenciado un nuevo tipo de activismo, con la joven sueca Greta Thunberg como gran referente, y los políticos más concienciados destacan también el interés de empresas e inversores por contribuir a la lucha contra el cambio climático. Por eso, aunque no sea la primera vez, es especialmente llamativo el fracaso que, si no se remedia en el último momento, volverán a anotarse los gobiernos del mundo para que en 2020 empiece una nueva fase, más ambiciosa, en la lucha contra el cambio climático.

Este nuevo periodo quedó marcada en 2015 el Acuerdo de París, para contener la temperatura global en 1,5ºC o al menos por debajo de 2ºC con respecto a 1990 La COP25 debía ser el paso previo para que la cita del año que viene, en Glasgow, reuniera los compromisos que cada gobierno está dispuesto a hacer para alcanzar ese objetivo. Sin embargo, la cita de Madrid hoy se cerrará previsiblemente sin algo parecido, Incluso quizá sin un llamamiento a 2020, porque este jueves algunas delegaciones presionaban para retrasar los objetivos y los planes de actuación de 2020 a 2023.

La COP25 ha reunido a países que se ven a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático –laUE– con otros dirigidos por políticos que lo niegan, como Estados Unidos; a economías medianas que, lejos de recortar emisiones, vuelven a invertir en carbón e islas desesperadas ante los intentos de otros gobiernos de retrasar la lucha por el clima.

Tensiones entre países

Como resultado, las "tensiones" de que ayer hablaba la ministra español de Transición Ecológica, Teresa Ribera, entre países que simplemente quieren "ordenar" los pasos se acordaron en París y los que, como España, "quieren ir más deprisa".

Horas antes de la clausura de la Cumbre del Clima, ayer aún permanecían abiertos temas clave. Entre ellos, la sensible cuestión de crear un mercado mundial de carbono para intercambiar derechos de emisiones de CO2, de manera que países y empresas puedan comprarlos cuando no puedan llegar a los objetivos de reducción a otros que no contaminen tanto. No hay acuerdo sobre crear un sistema que suceda al del Protocolo de Kioto, sobre el porcentaje del dinero que mueva este comercio que debe ir al fondo de adaptación al cambio climático y ni la UE quiere un acuerdo de "mínimos" sin garantías de que su mercado interno no se verá "inundado" con derechos de emisión que hagan bajar los precios.

Ayer tampoco había acuerdo para crear un mecanismo internacional sobre pérdidas y daños por el cambio climático, para países tan golpeados que no tienen capacidad para adaptarse por sí mismos. Además, los países con reservas de combustibles fósiles –de la OPEP pero también Ecuador o México– siguen pidiendo medidas para diversificar sus economías, ahora que el petróleo y el carbón están llamados a la extinción. Por su parte, los países no industrializados insistían en que antes de fijar compromisos en 2020 quieren que se evalúe lo que han hecho hasta ahora los países industrializados.

Un nuevo activismo

Por no haber, este jueves no había acuerdo sobre la atención que los gobiernos deben prestar a las exigencias que hacen cada vez más ciudadanos y empresas desde fuera de la sala de negociación.

España da mucha importancia a estas voces. "Tenemos que ser capaces de capturar esa ambición que se produce fuera", afirmó Ribera, no solo en alusión a los ciudadanos, sino a "grandes inversores y grandes corporaciones" que frente a lo que ocurría en el paso ahora sí quieren "asociarse a la acción por el clima". Diversas organizaciones presentarán hoy presentarán sus propias conclusiones de la Cumbre de Madrid, pero ya ayer hablaban de "fracaso" y de "oportunidad perdida".