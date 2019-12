La ONU y la UE exigen más compromisos a los países del mundo al inicio de la Cumbre del Clima de Madrid

La Cumbre del Clima de Madrid ha quedado inaugurada oficialmente este lunes con un llamamiento muy claro de la ONU y de la UE al resto de países del mundo para que aumenten sus compromisos nacionales para que la lucha contra el cambio climático sea una realidad, ya que, a pesar de los compromisos ya existentes, los datos actuales indican que la temperatura mundial sigue aumentando. A este llamamiento se ha sumado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que en calidad de anfitrión ha intervenido en la apertura de la COP25 para reclamar también la "alineación" de todos los países con un triple objetivo: "igualdad de género justicia social y sostenibilidad".

"¿Queremos que nos recuerden como la generación que fue como un avestruz mientras ardía el planeta?", se ha preguntado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante delegados de todos los países del planeta, entre ellos cerca de 50 jefes de Estado y de Gobierno, a los que ha exigido más compromisos porque, ha dicho, "estamos en una encrucijada clave" y hay que hacer un esfuerzo mayor contra el cambio climático en el que "nos hemos dormido más allá del mundo de no retorno".

Los países del mundo tienen desde este lunes hasta el 13 de diciembre una cita en Madrid en la que se espera que pongan sobre la mesa sus compromisos nacionales para cumplir el Acuerdo de París de 2015, cuando se comprometieron a contener el calentamiento gobal por debajo de los 2ºC, incluso llegar a 1,5ºC.

Por el contrario, Guterres ha citado lo que dicen los datos científicos, que en os últimos 10 años las emisiones de gas de efecto invernadero han crecido un 1,5% y la temperatura global ha aumentado entre 3,4 y 3,9 grados centígrados.

Esperanza o rendición

"El impacto va a ser catastrófico", ha advertido Guterres, que ha considerado la Cumbre del Clima de Madrid como el punto de inflexión en el que los líderes políticos demostrarán si "hemos elegido el camino de la esperanza o el de la rendición".

El secretario general de la ONU se ha referido en concreto a la necesidad de dejar de utilizar combustibles fósiles y ha apuntado especialmente a las grandes economías del mundo, reunidas en el G-20, responsables de la mayoría de las emisiones y que, ha dicho, "tienen que hacer más". Después, deberá movilizarse el sector privado y asegurarse de que "las reglas del juego sean iguales para todos".

Dentro del G-20 se encuentran países como Estados Unidos y Brasil, cuyos actuales gobiernos no se muestran nada comprometidos con la lucha contra el cambio climático y llama la atención que a la COP25 otros países de este grupo, como Rusia, India o Sudáfrica, no estén presentes más que a nivel técnico, pero no político, en la inauguración de este lunes.

La UE pide un impulso a los demás

Por el contrario, la UE está totalmente movilizada, en el primer día y en los siguientes, cuando pasarán por Madrid más representantes de sus tres instituciones.

Según indican fuentes europeas, la UE y sus Estados miembros son los únicos que verdaderamente están estableciendo objetivos ambiciosos. Su objetivo, por tanto, es "impulsar" en la COP25 de Madrid que otros países hagan lo mismo.

Sánchez, contra las teorías de la conspiración

Sánchez se ha unido a este llamamiento al inicio de una cumbre que, ha dicho está "marcada por el silencio de algunos" como Estados Unidos, que no ha nombrado. Por eso, ha destacado el papel prioritario que tendrá Europa, donde surgió la revolución industrial y de donde llega el liderazgo contra el cambio climático.

El presidente español ha pedido que "todos los países deben estar alineados con los Objetivos de Desarrollo para 2030" y con tres principios que ha considerado inseparables: "igualdad de género, justicia social y sostenibiidad".

El presidente ha reclamado "más acción" y "más acción climática" con la "premisa" de "no dejar a nadie atrás".

Además, Sánchez ha hecho un claro alegato sobre la necesidad de luchar contra el cambio climático, sin escuchar "conspiraciones" ni "teorías alternativas" que lo niegan. "Durante años, circularonlas versiones más variadas e irracionales del negacionismo climático. Hubo quienes veían conspiraciones e incluso dictaduras de supuesta corrección política", ha dicho Sánchez, que ha añadido que "hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niega la evidencia".

"Delegados y delegadas, hoy sabemos que el progreso, si no es sostenible, no merece llamarse progreso", ha dicho. La evidencia, ha añadido, muestra que el hombre es el que causó el daño y le "corresponde repararlo". El presidente español ha apelado especialmente al "multilateralismo" y a los jóvenes, que alzan más que nunca su voz para exigir ambición a los gobiernos. "Nuestro deber es escuchar su mensaje".

"Hubo quienes leían conspiraciones", hoy superadas "por fortuna". "El tiempo ha probado que frente a los hechos alternativos que algunos invocan para negar la emergencia climática, no hay más alternativa que actuar con determinación".