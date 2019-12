Bronca entre Rocío Monasterio y la periodista Julia Otero: "Noto que le hace ilusión ver un tractor de cerca"

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio y la periodista Julia Otero se han enzarzado en las redes sociales en una breve discusión que ya se ha vuelto viral. Este rifirrafe ha empezado tras el vídeo compartido por Monasterio en el que alude directamente a la periodista tachándola de "neomarxista".

En el vídeo, la política de Vox dedica su mensaje a "todos esos urbanitas que no se han enterado todavía que el tractor es diésel y que se atreven a criticar a Vox y no se enteran, porque no han salido de las ciudades en su vida". Lo hace en frente de un tractor y con una sonrisa irónica, acusando también a estos "urbanitas" de "soltar sus mantras en los medios de comunicación y ese neomarxismo y esa religión que nos quieren imponer".

Otero, por su lado, ha querido responder a esta acusación directa con un twit en el que desmiente a Monasterio, explicando que nació "en una aldea de 20 personas" y que es hija y nieta de campesinos gallegos, pero que tuvo que emigrar por el régimen "que usted venera". Y para terminar, manteniendo la atmósfera de tensión añade que la disculpa, ya que "noto que le hace ilusión ver un tractor de cerca".