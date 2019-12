Brad Pitt desmiente los rumores sobre nuevas relaciones sentimentales tras la ruptura con Angelina Jolie

No todo es lujo cuando formas parte de la élite del famoseo, una categoría reservada en gran medida a artistas y a la que pertenece desde hace mucho tiempo Brad Pitt, tras su icónica carrera como actor. La privacidad es uno de esos bienes de los que no siempre disfrutan las estrellas, una realidad que suele dejar mayor huella en portadas de revistas cuando entre las novedades se cruzan relaciones sentimentales.

Cuando la mediática pareja apodada como Brangelina se rompió en 2016 y fue pública la noticia de su separación, la actriz aseguró que no se reconocía a sí misma, y que se había vuelto "pequeña e insignificante", mientras que él decidió poner solución a sus problemas de alcoholismo, al parecer, principal razón por la que la relación llegó a su desenlace.

Junto a la polémica ruptura no tardaron en florecer diversos rumores sobre los posibles candidatos que sustituirían sentimentalmente a Brad Pitt y Angeline Jolie en sendos casos. En el caso de ella, el más reciente rumor ha sido con el actor sueco Garrett Hedlund. En el de él, se ha hablado de Jennifer Aniston, Charlize Theron, Kate Hudson, Ella Purnell, Sienna Miller, Neri Oxman, Alia Shawkat…

Pero ninguno de los rumores ha llegado a confirmarse y, tres años más tarde, el actor aseguró en una entrevista en The New York Times Magazine que las cosas siguen así: “No sé con cuántas mujeres han dicho que he estado saliendo en los últimos dos o tres años, y nada de eso es cierto”.

De hecho, a raíz de las posibles controversias, evita leer la prensa en la que aparece para que no termine influyendo en su vida. “Dejé de leer la prensa sobre 2004. No me refiero solo a las reseñas, sino a cualquier revista que puedas encontrar en la sala de espera del médico. Porque algunas de ellas acaban rebotando como una rata en el cráneo: permanecería allí, y acabaría influyendo en mis decisiones en el trabajo, en la vida; y no encontré nada útil”.

A pesar de ello es consciente de que en ocasiones no es posible mantenerse al margen. “La gente siempre dice que no leen sobre sí mismos. No lo creo”. Lo que él explica es que no se sale “de su camino” para evitarlo, pero trata de no buscarlo ni obsesionarse con ello.

A esta decisión contribuyó una anécdota que también relata al diario, que tuvo lugar en casa de un amigo. La historia se remonta a principios de su carrera cuando, dos días después de una publicación sobre él en USA Today de la cual aseguró sentirse satisfecho, descubrió la revista en el arenero del gato de su amigo.