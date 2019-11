Angelina Jolie desvela cuál es el motivo que le impide vivir fuera de EEUU

La promoción de Maléfica, la segunda película más vista en nuestra cartelera en octubre, está ayudando a Angelina Jolie a deshacerse de los fantasmas del pasado. Así, meterse en la piel de la poderosa bruja le ha dado fuerzas para hablar de su polémico divorcio del también actor Brad Pitt y de cómo, por mostrarse fuerte ante las muchas adversidades que llegaron entonces, fue duramente juzgada por la opinión pública.

Desde entonces, en cada entrevista o rueda de promoción, la interprete no ha perdido la oportunidad de dar a conocer algún que otro aspecto de su vida actual y su relación con Pitt, como las declaraciones que ha hecho para Harper’s Bazaar. Angelina Jolie, que ha sido la portada de la revista, ha contado que, si por ella fuera, viviría con sus hijos lejos de Estados Unidos, pero que Brad Pitt pone freno a su deseo. "Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré tan pronto como mis hijos tengan 18 años", aseveró, antes de dar el motivo que la mantiene en su país natal. "En este momento tengo que permanecer donde su padre elige vivir", explicó, sin llegar a aclarar si el actor no les permite marchase o si, por el contrario, es ella la que decide que sus hijos crezcan también junto a su padre.

De juicios

Aunque Brangelina –el popular nombre que se le dio a la pareja– se desmoronó en 2016, poniendo fin al que parecía uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood, los actores aún no están completamente divorciados. Al menos, en lo que a las condiciones económicas se refiere, pues, no hay que olvidar que comparten seis hijos: tres adoptivos (Maddox, de 18; Pax, de 15; y Zahara, de 14) y tres biológicos (Shiloh, de 13; y los gemelos Vivienne y Knox, de 11). Por el momento, habrá que esperar la decisión de un juez que determine el régimen de custodia, aunque, el hijo mayor ya ha dejado caer que es posible que pierda la relación con su padre debido a su pésimo trato con Pitt.