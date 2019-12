Meritxell Batet, reelegida presidenta del Congreso de los Diputados

No hubo sorpresas, y como ya se había anunciado, la mayoría que suma la izquierda en el Congreso de los Diputados reeligió este martes a Meritxell Batet como presidenta de la Cámara Baja.

Al no obtener la mayoría absoluta de los votos en primera votación, Batet tuvo que someterse a una segunda ronda de votos contra la candidata del PP, Ana Pastor, en la que consiguió el apoyo de 166 de los 349 diputados -Jaime Alonso Cuevillas, de Junts per Catalunya, no acudió por una intervención médica programada- por los 140 de Pastor.

En la primera votación, Pastor, obtuvo 91 votos (los de PP y Navarra Suma), y la de Vox, Macarena Olona, 52, los de su propio partido. 28 diputados votaron nulo, entre ellos los de ERC, que entregaron papeletas con un lazo amarillo y la palabra llibertat en ambas votaciones.

Tras la elección de Batet, se procederá a la elección de los cuatro vicepresidentes y los cuatro secretarios de la Mesa del Congreso. Salvo sorpresa, la izquierda de PSOE y Unidas Podemos obtendrá cuatro de estos sillones, lo que le permitirá tener la mayoría en el órgano de Gobierno de la Cámara contando con el puesto de la socialista Batet.

Además, el rechazo de Vox a aceptar la propuesta del PP para ceder uno de los dos asientos que le corresponderían a Ciudadanos pone en duda la presencia de la ultraderecha en la Mesa. Si la izquierda renunciase a la Vicepresidencia Primera del Congreso, PSOE y Unidas Podemos tienen bastantes posibilidades de cumplir su objetivo de dejar fuera del órgano a Vox.