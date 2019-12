CCOO PV exigeix a Puig que intervinga per a evitar 121 acomiadaments una filial d'Acciona en Ford Almussafes

El secretari general del sindicat, Arturo León, s'ha reunit aquest dilluns amb la directora general del Diàleg Social, Zulima Pérez, per a traslladar-li la preocupació per "la deriva de Ford en la precarització de les condicions de treball dels qui es troben en la mateixa línia de producció". La responsable autonòmica ha mostrat la disposició del Consell en la cerca de solucions, informa CCOO PV en un comunicat.

En aquest context, la central sindical reafirma la seua determinació a defendre els llocs de treball, al mateix temps que estudia "totes les accions legals i mesures de pressió que siguen necessàries".

Paral·lelament, la mediació entre el comité d'empresa i la filial d'Acciona -acte previ a l'inici de la vaga- ha conclòs sense acord. Per tant, la vaga començarà aquest dimarts, 3 de desembre, i afectarà una plantilla d'al voltant de 560 operaris.

El comité d'empresa ha sol·licitat en el Tribunal d'Arbitratge Laboral l'arxiu de l'expedient d'acomiadament col·lectiu i la continuïtat dels 121 treballadors afectats, mitjançant la subrogació amb la nova empresa que iniciarà el seu contracte amb Ford Almussafes a partir de gener de 2020.

Aquesta nova empresa substituirà Acciona Facility Services SA i desenvoluparà la mateixa activitat amb un altre personal i "uns costos salarials més baixos", segons CCOO PV. AFS SA s'ha oposat a les pretensions del comité d'empresa, que també ha mostrat la seua preocupació pel desenvolupament de la vaga sobre la base dels antecedents de l'atur de juliol de 2018 en Acciona Facility Services.

En eixa vaga, recorda el sindicat, "es van confirmar situacions d'esquirolaje per part de Ford Almussafes i per omissió igualment per part d'Acciona Facility Services SA, facilitant l'ocupació de treballadors d'altres empreses no pertanyents a la plantilla amb l'objecte de neutralitzar i diluir els efectes de la vaga". Aquests fets van ser denunciats en el seu moment per la representació legal dels treballadors en el Jutjat de Primera Instància número 3 de Carlet (València).

NOUS TREBALLADORS PER A COBRIR LA VAGA

De fet, el comité d'empresa ha manifestat per escrit en la mediació que, en els dies previs a la vaga, ha constatat "l'existència de personal alié a l'empresa Acciona Facility Services SA, amb l'objecte de ser formats per a cobrir els llocs de la plantilla".

"De confirmar-se aquesta conducta empresarial, tant de Ford directament com la d'AFS SA per omissió", el comité d'empresa ha avançat que interposarà les accions legals pertinents per vulneració del dret fonamental a la vaga, així com "qualsevol altra acció que corresponga".

Per tot açò, la Federació de Construcció i Serveis de CCOO PV reclama respecte al dret de vaga com a mitjà lícit de pressió davant la proposta d'acomiadaments col·lectius: "No es pot consentir aquest tipus de conductes en una multinacional com a Ford Almussafes, que presumeix de practicar, des dels seus inicis, la responsabilitat social corporativa".